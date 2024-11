Nykyaikainen T-90-tankki räjäytettiin amerikkalaisella Switchblade-lennokilla

Venäjän asevoimien arvioidaan kärsineen syksyn aikana poikkeuksellisen suuria tappioita Itä-Ukrainassa, jossa Kreml yrittää saada haltuunsa Donetskin alueen rajan.

Taisteluita on käyty myös Harkovan alueen itäosissa ja Kurskissa, jossa ukrainalaiset pitävät kiinni elokuun alussa vallatusta kaistaleesta Sudzhan kaupungin ympäristössä.

Kremlin arvioidaan menettäneen kesän jälkeen pelkästään Pokrovskin rintamalohkolla panssariajoneuvoja ja taistelupanssarivaunuja määrän, joka vastaa ainakin viiden divisioonan tavanomaista kalustoa. Kuukausia kestäneissä hyökkäyksissä on tuhoutunut yli 530 tankkia ja ainakin tuhat panssariajoneuvoa.

Kylmän sodan aikaisten varastojen arvioidaan tyhjentyneen eri puolilla Venäjää, mutta taisteluihin riittää silti myös uudempaa kalustoa. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n erikoisjoukot ovat julkaisseet tuoreen videon, jolla näytetään räjähdedroonin isku Venäjän moderneimpaan kalustoon lukeutuvaa T-90M-taistelupanssarivaunua vastaan.

Puolustajien käytössä oli amerikkalaisia AeroVironment Switchblade -drooneja, joita kutsutaan myös ”vaaniviksi ammuksiksi”. Yksittäinen sotilas voi kuljettaa laitetta repussaan ja laukaista sen pienestä putkesta. Edeltäjäänsä suuremman 600-mallin kantama on noin 40 kilometriä, ja se voi pysytellä ilmassa 40 minuuttia ennen iskua.

Switchblade-droonit olivat aiemmin alttiita Venäjän joukkojen elektroniselle häirinnälle, mutta AeroVironment-yhtiö on kertonut tehostaneensa sen suojausta ohjelmistopäivityksillä. Niillä on tuhottu aiemmin muun muassa Venäjän Buk-ilmatorjuntajärjestelmiä yli 30 kilometrin päästä.

Tuoreella videolla näkyy, kuinka Switchblade 600 lähestyy kohdettaan takaa yläviistosta. Se ilmeisesti iskeytyi lähes suoraan T-90:n yläluukusta ympäristöä tarkkailleeseen vaunukomentajaan. Tiedustelulennokin kuvaaman videon perusteella venäläisvaunu tuhoutui suuressa räjähdyksessä.

