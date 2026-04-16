Nuorten pahoinvointi syvenee, yli 24000 yhteydenottoa

Lasten ja nuorten hätä näkyy entistä selvemmin Mannerheimin lastensuojeluliiton tukipalvelujen yhteydenotoissa.

MLL:n Lasten ja nuorten auttavien palvelujen vuosiraportti 2025 kertoo karua viestiä lasten ja nuorten arjesta. Vuoden 2025 aikana yhteydenotoissa korostuivat erityisesti vakavat ikätoverien väliset ongelmat, kiusaaminen ja väkivallan erilaiset muodot sekä voinnin helpottaminen itsensä vahingoittamisella. Hiljaisina, mutta kasvavina signaaleina näkyivät lasten ja nuorten kantama vastuu itsetuhoisista kavereista sekä perheiden heikentyneestä taloustilanteesta.

Vertaissuhteet eli ikätoverien väliset keskinäiset suhteet ovat vuodesta toiseen yksi yleisimmistä syistä ottaa yhteyttä MLL:n lasten ja nuorten auttaviin palveluihin. Yhteydenottoja vuonna 2025 oli yli 24 000. Kiusaamisessa korostuivat aiempaa useammin ulkonäköön liittyvä haukkuminen, vammaisuuteen ja lihavuuteen kohdistuvat solvaukset sekä rasistinen kiusaaminen.

– Yhteiskunnan koventunut ilmapiiri ja vihapuhe voivat osaltaan selittää ilmiötä, toteaa Auttavien palvelujen vastaava asiantuntija Anna Weckström tiedotteessa.

Yhä useampi lapsi ja nuori kertoi lähisuhdeväkivallasta, seksuaalisesta ahdistelusta tai digitaalisessa ympäristössä koetusta seksuaalisesta häirinnästä. Monia puhuttivat myös seurustelusuhteissa tapahtuneet rajojen rikkomiset ja väkivalta. Yhteydenotoissa korostuvat lisäksi kokemukset, että ammattilaiset eivät ota tosissaan nuorten huolia ja heidän kokemuksiaan vähätellään.

Psyykkiseen terveyteen liittyvät yhteydenotot kasvussa

Itsensä vahingoittaminen näkyi yhteydenotoissa entistä useammin. Moni lapsi ja nuori kertoi kokevansa viiltelyn ainoana keinona helpottaa pahaa oloa. Tämä kehitys on jatkunut useamman vuoden ja vahvistaa kuvaa nuorten lisääntyvästä psyykkisestä kuormituksesta.

Yhä useammin lapsi tai nuori koki olevansa vastuussa ystävästä, jolla oli itsetuhoisia tai itsemurha-ajatuksia. Monet kertoivat kantavansa taakkaa, joka ei kuulu heille, vaan aikuisille ja ammattilaisille. Tämä on noussut uudeksi ja huolestuttavaksi ilmiöksi.

– Erityisen huolestuttavaa on, että lapset ja nuoret joutuvat kantamaan vastuuta itsetuhoisista ystävistään. Kukaan alaikäinen ei saisi jäädä yksin tilanteeseen, jossa hän joutuu pelkäämään ystävänsä hengestä. Tämä on vakava viesti myös päättäjille, että palvelut eivät tavoita kaikkia ajoissa, sanoo Nuorten tukilinjan asiantuntija Erika Viding.

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin (116 111) on yleiseurooppalainen lasten auttavien puhelinten numero, joka on yhteinen kaikissa Euroopan maissa. Puhelin on auki joka päivä. Lasten ja nuorten nettikirjepalveluun voi kirjoittaa luottamuksellisen kirjeen mihin vuorokauden aikaan tahansa. Palvelun chat päivystää vuoden jokaisena iltana.

