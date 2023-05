Huumaavat lääkkeet leviävät nuorten keskuudessa, jopa 13-vuotiaita sairaalaan

Turun seudulla leviää huumaavia lääkkeitä ja kemikaaleja yhä nuorempien keskuudessa. Myrkytysoireiden vuoksi jopa 13-vuotiaita on ollut sairaalahoidossa. Lounais-Suomen poliisi ja Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) kertovat asiasta tiedotteessa ja varoittavat lääkkeiden väärinkäytön vakavista seurauksista.

Jo jonkin aikaa katukaupassa on esiintynyt bentsodiatsepiinijohdannaista Ksalol-nimistä lääkettä, jota käytetään päihtymistarkoituksessa. Viimeisimpien havaintojen mukaan ainetta leviää Turun seudulla yhä nuorempien keskuudessa.

Nuorimmat poliisin ja terveydenhuollon tietoon tulleet lääkkeiden käyttäjät ovat olleet vain 13-vuotiaita. Turun seudulla on havaittu useita kyseiseen lääkkeeseen liittyviä, sairaalahoitoa vaativia myrkytystapauksia lyhyen ajan sisällä.

Kyseessä on alpratsolaami-valmiste, jolla on muun muassa rauhoittava vaikutus. Alpratsolaami on Suomessa yleisesti käytetty bentsodiatsepiineihin kuuluva lääkeaine, mutta Ksalol-nimisenä valmisteena sitä ei ole Suomessa myynnissä apteekeissa edes reseptilääkkeenä.

– Katukaupassa olevien lääkkeiden todellisesta tuotesisällöstä ei koskaan voi olla varmuutta myyjällä eikä ostajalla, ylikomisario Marja Kiiski Lounais-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävästä yksiköstä painottaa tiedotteessa.

Tyks Lasten ja nuorten klinikan johtaja Heikki Lukkarinen pitää trendiä huolestuttavana.

– Kaikilla huumausaineilla ja kemikaaleilla on vakavia suoria – jopa hengenvaarallisia – terveysvaikutuksia. Lisäksi yhteiskäyttö alkoholin kanssa voi johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, Lukkarinen sanoo.

Poliisi kehottaa alaikäisten huoltajia tarkkailemaan, miten ja missä nuori juhlii päättäjäisviikonloppuna.

– Päihteet eivät kuulu nuorten juhlintaan edes koulujen päätösviikonloppuna. Päihteidenkäyttö voi aiheuttaa terveydelle vakavaa vaaraa, ja lisäksi nuori voi syyllistyä huumausaineen käyttörikokseen tai huumausainerikokseen, Kiiski sanoo.

Koulujen päättyessä lauantaina Lounais-Suomen poliisi ja monet muut sidosryhmät jalkautuvat nuorten pariin. Valvonnan ohella poliisi pyytää myös vanhempia pitämään huolta omista nuoristaan.

– Vanhempien tulisi myös keskustella päihteiden vaaroista lastensa kanssa, Lukkarinen muistuttaa.