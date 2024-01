Nuorten huumekuolemissa korostuu kaksi tekijää

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) aloitti vuoden 2023 alussa teematutkinnan alle 25-vuotiaiden nuorten tapaturmaisista huumekuolemista. Tutkinnan seurantajaksona oli kalenterivuosi 2023.

Teematutkinnan tarkoituksena on löytää suosituksia, jotta nuorten huumekuolemia voitaisiin ehkäistä entistä tehokkaammin.

– Nuorten tapaturmaisten huumekuolemien määrä näyttäisi olevan noin seitsemänkymmentä vuodelta 2023. Meidän täytyy vielä odottaa oikeuslääkinnän lopullisia tuloksia maaliskuulle asti, jonka jälkeen meillä on kokonaisluku tiedossa, toteaa tutkinnanjohtaja Hanna Tiirinki tiedotteessa.

Onnettomuustutkintakeskus on näistä noin seitsemästäkymmenestä tapauksesta ottanut syvätutkintaan viisitoista kuolemaa. Tapausten analysointi on vielä kesken.

– Lisäksi nuorten huumekuolemissa korostuvat suuret asutuskeskukset ja huumeiden sekakäyttö. Suurin osa nuorista ei ole kuollut yliannostukseen, vaan aineiden yhtäaikaisen käytön seurauksena. Tämän enempää emme pysty tässä vaiheessa kertomaan. Meidän täytyy ensi saada analysoitua valtava määrä materiaalia, lisää Tiirinki.

Kevään aikaa odotetaan vielä tarkennuksia tietoihin, analysoidaan materiaalia, sekä johdetaan analyysista johtopäätökset ja suositukset.

– Tutkintaryhmällä on vielä paljon työtä kevään mittaan ennen julkaisua. Prosessiimme kuuluu myös, että käymme tutkinnan tuloksia läpi omaisten kanssa ennen julkaisua – tämä on paitsi lakisääteinen tehtävämme, myös inhimillistä. Tutkintaselostus on tarkoitus julkaista ennen juhannusta ja tiedotamme siinä vaiheessa lisää, toteaa viestintäpäällikkö Tiina Bieber.