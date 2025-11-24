Nuorisotyöntekijät havaitsivat nuorissa selvän muutoksen

Nuorten arki on muuttunut: yhteydenpito tapahtuu yhä useammin ruudun välityksellä, ja kasvokkaiset kohtaamiset ovat harvemmassa.

– Monen nuoren arjessa ruudut ja seuraajamäärät korostuvat, ja aito läsnäolo ja hyväksyvä katse taas jäävät vähemmälle. Walkersissa pysähdytään sen äärelle, mikä tekee meistä ihmisiä – kohtaamaan toisiamme, Helsingin Walkersin päällikkö Mauri Mujunen sanoo tiedotteessa.

Viime vuosina on yhä useammin havaittu, että osalle nuorista uusien ihmissuhteiden luominen on haastavaa.

Esimerkiksi peruskoulun jälkeen paikkaansa uudessa yhteisössä etsivän voi olla vaikea ottaa kontaktia tuntemattomiin ihmisiin. Tämä heijastaa laajempaa ilmiötä sosiaalisten taitojen harjoittelun tarpeesta nuorten arjessa.

– Walkersissa haluamme madaltaa tätä kynnystä ja tarjota paikan, jossa voi harjoitella muiden kanssa olemista turvallisesti ja omassa tahdissa. Monelle nuorelle arkisen jutustelun aloittaminen ja omista asioista kertominen on vaikeaa ja aikuinen voi pienin elein ja sanoin kannustaa tässä, Mujunen sanoo.

Aseman Lapset ry:n ylläpitämä Walkers-kahvila Helsingin Kampissa on avoinna 13–17-vuotiaille nuorille joka arkipäivä. Nyt Walkers on avoinna perjantaisin aiempaa myöhempään, klo 16–21.

Osa nuorista piipahtaa kahvilalla silloin tällöin, osalle Walkers taas tarjoaa tärkeän arjen yhteisön, johon kiinnitytään vuosiksi. Walkersiin nuori saa tulla yksin tai kavereiden kanssa ja poiketa vaikka koulun jälkeen tekemään läksyjä. Halutessaan nuori saa olla kahvilassa myös omissa oloissaan.

Paikalla on aina turvallisia aikuisia, niin nuorisotyön ammattilaisia kuin vapaaehtoisiakin, joiden kanssa nuoret voivat jutella mielen päällä olevista aiheista. Nuorten kanssa käsiteltävät aiheet vaihtelevat kevyestä kuulumisten vaihdosta hyvinkin rankkoihin tilanteisiin. Kuuntelemisen ja tuen lisäksi nuoria ohjataan tarvittaessa myös muihin palveluihin.

– Moni vapaaehtoisista aikuisista kertoo, että nuorten kanssa jutteleminen avartaa omaa maailmankuvaa ja tuo toivoa tulevaisuuteen. Nuoret puolestaan listaavat aikuiset Walkersin parhaaksi asiaksi, hyvänä kakkosena tulee paikan tunnelma, Mauri Mujunen kertoo.

Walkers Helsinki sijaitsee Kampin kauppakeskuksen kupeessa, osoitteessa Urho Kekkosen katu 4–6. Tarjolla on edullista välipalaa ilman ostopakkoa.