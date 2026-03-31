Klovneista tuli osa sairaaloiden arkea – kohtaamisia jo miljoona

Sairaalahoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen iloa tuova Sairaalaklovnien yhdistys juhlii tiistaina miljoonaa kohtaamista.

Yhdistyksen mukaan sairaalaklovnit tuovat iloa sairaalahoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Toiminta alkoi vuonna 2002, ja kohtaamiset tilastoidaan vuosittain. Vuonna 2025 klovnityöpäiviä toteutui 1 599 ja niissä oli 69 187 kohtaamista

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sairaalaklovneria on vakiintunut osaksi lasten sairaalahoitoa kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa.

Sairaalaklovneria on soveltavan taiteen työmuoto, joka edistää myönteistä potilaskokemusta, vähentää jännitystä, lisää perheen voimavaroja ja tukee hoitohenkilökuntaa työssään. Klovnit ovat osa osastojen arkea ja usein suunnitelmallisesti mukana myös toimenpiteissä ja niihin valmistautumisessa.

Työmuotoa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä sairaaloiden hoitohenkilökunnan kanssa vastaamaan hoitotyön tarpeita.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vuonna 2023 Sairaalaklovnit ry:n toiminta sai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hyvinvointia ja terveyttä edistävien (HYTE) -toimintamallien arvioinnissa erinomaisen arvosanan. Arvion mukaan sairaalaklovneria on erinomaista lapsilähtöistä ja vaikuttavaa toimintaa, jolla tuetaan lapsia ja perheitä kuormittavissa tilanteissa. Sairaalaklovnit ovatkin nykyisin osa lapsen hyvää ja laadukasta sairaalahoitoa.

Yhdistyksen palveluksessa on 25 vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Klovneilla on yhdistyksen mukaan keskimäärin 12 vuoden työkokemus.