Nuoret harjoittelevat äänestämistä ja vaikuttamista

Nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikkoa eli politiikkaviikkoa vietetään 24.-28. maaliskuuta 2025. Samalla viikolla järjestetään myös nuorten vaalit, joihin osallistumalla lapset ja nuoret saavat konkreettisen kokemuksen äänestämisestä ja vaalien järjestämisestä.

Politiikkaviikon ja nuorten vaalien suojelijoina toimivat oikeusministeri Leena Meri (ps.) ja opetusministeri Anders Adlercreutz (r.).

Politiikkaviikolla käsitellään vaaleja ja politiikkaa, vahvistetaan sisäistä kansalaispätevyyttä ja opetellaan yhteiskunnallisen osallistumisen taitoja nuorten aktiivista toimijuutta vahvistaen. Politiikkaviikkoa järjestetään esimerkiksi kouluissa, nuorisotiloilla, kirjastoissa ja muissa nuorten ryhmissä.

Kunta- ja aluevaalien alla järjestettävän politiikkaviikon teemana on politiikka osana nuorten arkielämää. Ajankohtainen teema kytkee politiikkaviikon osaksi kevään vaaleista käytävää keskustelua. Samalla viikolla järjestettävissä nuorten vaaleissa lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan äänestyspäätösten tekemistä ja äänestämistä sekä kunta- että aluevaaleissa.

– Minulla on ilo ja kunnia olla politiikkaviikon ja nuorten vaalien suojelija. Osallistuminen demokratiaan ja vapaat vaalit ovat aivan suomalaisen yhteiskunnan ytimessä, oikeusministeri Leena Meri sanoo tiedotteessa.

– Osallisuus luo tahtoa kantaa vastuuta ja osallistua siihen, mitä yhdessä luomme. Voidaan sanoa, että osallisuus luo turvallisuutta, yhteisöllisyyttä – ja siksi se pitkällä aikavälillä turvaa myös demokratiamme. Yksi tapa konkretisoida osallisuutta on tietysti äänestää vaaleissa – tai asettua ehdolle vaaleissa, sanoo opetusministeri Anders Adlercreutz.

Valtakunnallista politiikkaviikkoa on vietetty vuodesta 2018 lähtien ja nuorten vaalit ovat nuorille tuttu konsepti jo vuosikymmenten ajalta. Politiikkaviikon sisällöt koostuvat videomateriaaleista, toiminnallisista, oppituntikäyttöön sopivista oppimateriaaleista sekä tehtävistä, jotka sopivat esimerkiksi nuorisotiloille, harjoitusryhmiin ja kirjastoihin.

Oikeusministeri Meri painottaa vaaleja ja osallisuutta demokratian peruspilareina.

– Hallituksen erityisenä tavoitteena on nuorten osallisuuden vahvistaminen. Parasta osallisuutta on juuri demokraattinen keskustelu ja käytännön harjoittelu vaaleihin osallistumisesta, mistä politiikkaviikossa ja nuorten vaaleissakin on kyse, Meri kertoo.

Opetusministeri Adlercreutz haluaa kannustaa nuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kannustaa myös päättäjiä kuuntelemaan nuorten ääntä.

– Päättäjinä meidän on huolehdittava siitä, että yhteiskunnallinen ilmapiiri kannustaa kaikkia osallistumaan keskusteluun. Käytännössä politiikka riippuu siitä, kuka on päätöksentekijä. Sen takia tarvitsemme moninaisuutta yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksentekijöitä, jotka tulevat erilaisista taustoista. Tarvitsemme ehdottomasti nuorten ääntä ja ajatuksia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Anna äänesi kuulua, sanoo Adlercreutz.