Nuoret eivät juuri työpaikkaansa muille suosittele

Nuorten työelämätutkimus 2024 osoittaa, että onnistunut perehdytys ja lähiesihenkilötyö vaikuttavat merkittävästi nuorten työhyvinvointiin ja sitoutumiseen. Vain noin kolmannes nuorista suosittelee työpaikkaansa.

Esihenkilön aktiivinen tuki ja positiivinen tunne siitä, kuinka nuoret kokevat tulleensa vastaanotetuiksi työyhteisöön, vahvistavat sitoutumista työnantajaan.

Myös hybridityö erottuu tuloksissa sitouttavana tekijänä. Pääosin hybridityötä tekevät ovat tutkimuksessa tyytyväisimpiä ja halukkaampia suosittelemaan työpaikkaansa. Ero pääosin etätyötä tekeviin on merkittävä.

Yksi tärkeimmistä suositteluhalukkuuteen liittyvistä tekijöistä on se, miten hyvin nuoret kokevat työnantajan heille antaman perehdytyksen onnistuneen. Tutkimuksessa perehdytykseen tyytyväisten nuorten eNPS, eli tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta mittaava indeksi, oli 25 ja perehdytykseen tyytymättömien -67.

– Työelämän ensimmäiset kokemukset rakentavat pohjan nuorten ammatilliselle kehitykselle, hyvinvoinnille ja sitoutumiselle. Tutkimustulokset osoittavat selvästi, että perehdytysvaihe uudessa työssä on kriittinen ja se tulisi nähdä investointina tulevaisuuteen, toteaa tutkimusraportin analyysista vastannut Eezy Flown tutkimus- ja tietojohtaja Johanna Lehmus.

– Nuoret ovat avainasemassa tulevaisuuskestävien yritysten rakentamisessa. He tuovat uusia näkökulmia teknologian hyödyntämiseen, asiakasymmärrykseen, työnteon tapoihin sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Sillä on yhteiskunnallemme valtavasti merkitystä, kuinka heidät otetaan vastaan ja saadaan kiinnittymään työelämään jatkaa Eezyn The NextGen Project -osaajaverkoston perustaja Heikki Leskinen.

Nuoret työelämässä 2024 – keskeiset huomiot

1. Vain kolmasosa nuorista suosittelee työpaikkaansa

2. Esihenkilön aktiivinen tuki perehdytysvaiheessa vahvistaa sitoutumista

3. Hybridityö näkyy sitouttavana tekijänä

4. Työpaikan johdon tulisi panostaa enemmän vuorovaikutukseen ja osallisuuteen

5. Merkittävin selittävä tekijä hyvinvoinnille on hyvä tuki esihenkilöltä ja läsnätyö

6. Työssä käyvistä nuorista hieman yli puolet (58 %) kertoo voivansa hyvin

Eezy Flow toteutti Nuorten työelämätutkimus 2024 elokuussa kyselytutkimuksena. Sen 1 126 vastaajaa olivat 15-29-vuotiaita ja useilta eri toimialoilta. Tutkimusraportissa on hyödynnetty lisäksi Eezyn Nuorisotutkimus 2022 tuloksia sekä Eezy Flown noin 200 000 Suomessa työskentelevän vastaajan vuosittaisesta henkilöstötutkimusdatasta.