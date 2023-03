Norjan vasemmistoliitto luopuu Nato-vastustuksesta – syynä Suomi

Vasemmistoliiton norjalainen sisarpuolue Sosialistisk Venstreparti, eli Sosialistinen vasemmistopuolue, ei enää kannata Norjan Nato-eroa. Puoluekokous päätti asiasta viikonloppuna, uutisoi Norjan yleisradio NRK.

Vuonna 1975 perustettu puolue on koko historiansa aikana kannattanut Norjan vetäytymistä Natosta. Norja on puolustusliiton perustajajäsen. SV keräsi vuoden 2021 suurkäräjävaaleissa 7,6 prosenttia äänistä. Puolue on viimeksi ollut hallituksessa vuosina 2005-2013.

Puoluekokouksen selkeä enemmistö hyväksyi turvallisuuspoliittisen julkilausuman, jossa SV:n tavoitteeksi otetaan pohjoismaisen puolustusyhteistyön tiivistäminen Norjan Nato-eron sijasta.

Eroavan puheenjohtajan Audun Lysbakkenin mukaan puolue tulee jatkossakin suhtautumaan kriittisesti Natoon, mutta Norjan yksipuolinen eroaminen puolustusliitosta ei Lysbakkenin sanoin ole ”toteutettavissa” tai ”viisas strategia”.

Puolue aikoo sen sijasta korostaa pohjoismaisuutta Natossa.

– Kun Ruotsi ja Suomi nyt liittyvät Natoon, ei ole oikein, että Norja eroaisi. Meidän on nyt tartuttava tähän pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuteen, vaikka se ei toteudukaan toivomallamme tavalla, Lysbakken sanoo.