Norja ja USA harjoittelivat laivojen upottamista

Norjan puolustusvoimat harjoitteli 3. syyskuuta 2025 pinta-aluksen upottamista Norjanmerellä yhdessä Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa käyttäen amerikkalaista Quicksink-meritorjunta-asetta. Kyseessä on täsmäpommi, jolla voidaan tuhota pinta-alus käyttäen vain yhtä pommia.

Quicksinkin uuden 245 kilogramman version testit aiemmin kuluvana vuonna ovat laajentaneet B-2-häivepommikoneen maalinosoituskykyjä sekä nopeuttaneet lavetin pommituskykyä.

– Olemme tyytyväisiä, että amerikkalaiset haluavat testata näin uusia aseita yhdessä Norjan puolustusvoimien kanssa. Se osoittaa, että Yhdysvallat priorisoi pohjoisten alueiden vakautta ja turvallisuutta. Operaatioon osallistumisen lisäksi Norja antoi Yhdysvaltain asevoimille käyttöön infrastruktuurinsa ja ilmatilansa, joka mahdollisti testaamisen vaativassa ympäristössä, kertoi everstiluutnantti Vegard Finberg, Norjan puolustusvoimien tiedottaja Military Timesille.

Norjan puolustusvoimat antoi maalin upottaneelle B-2-koneelle operatiivista tukea.

– Tämä testi oli hyvä esimerkki siitä, miten toimimme luotettujen liittolaisten kanssa tuodaksemme uusia kykyjä peliin nopeammin ja älykkäämmin. Emme pelkästään valmistaudu huomiseen vaan muokkaamme sitä yhdessä, lausui Floridan Egliniin tukeutuvan 53. Lennoston komentaja eversti Scott Gunn.

Testaus osuu aikaan, jolloin arktisesta alueesta on tulossa yhä kiistellympi, kun Kiinakin pyrkii osoittamaan siellä omaa meriherruuttaan provokaatioilla.

– Harjoitus osoitti, kuinka saumattomasti Norjan ja Yhdysvaltojen ilmavoima voi toimia yhdessä hyökkäyksissä merimaaleja vastaan realistisissa olosuhteissa. Tämä lisää kollektiivista turvallisuutta ja pelotetta Norjaa ja pohjoista aluetta vastaan hyökkääviä kohtaan, päätteli Finberg.