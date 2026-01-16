Norja integroi ukrainalaisia ohjuksia ilmatorjunnan NASAMSiin

Norjan ulkoministeri Espen Barth Eiden mukaan Norja integroi ukrainalaisvalmisteisia torjuntaohjuksia NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmään. Tällä pyritään vähentämään riippuvuutta kalliisiin ohjuksiin ja mahdollistamaan suuremman ohjusvarannon käyttö muuttamatta itse järjestelmän johtamis-, maalinosoitus- tai laukaisujärjestelmän arkkitehtuuria.

Kiovassa puhunut Eide selitti, että Norja samanaikaisesti lisää ohjusten toimituksia Ukrainaan ja syventää teollista yhteistyötä Ukrainan puolustusteollisuuden kanssa. Ilmatorjunnan suurimmaksi ongelmaksi hän nimeää ohjusten korkean hinnan ja riittämättömän määrän, mikä tekee puolustuksen ylläpidosta vaikeaa. Siksi Norja haluaa aseita, joita voidaan tuottaa edullisemmin ja suurempia määriä muuttamatta nykyistä ilmatorjunnan rakennetta.

Integrointiin NASAMS-järjestelmään on useita mahdollisia ehdokkaita, joista yhtään ei ole vielä valittu virallisesti. Kysymys on siitä, saadaanko ukrainalaiset torjuntaohjukset toimimaan sujuvasti järjestelmän eri osatekijöiden kanssa. Ehdokkaina ovat alun perin neuvostovalmisteiset lyhyen matkan ilmataisteluohjus R-73, keskimatkan ilmataisteluohjus R-27 sekä ukrainalainen UP-277, jonka kantama on ilmasta laukaistuna noin 80 kilometriä.

Maasta laukaistuina kaikkien ilmataisteluohjusten kantamat lyhentyvät merkittävästi. Tärkeintä kuitenkin on, että näitä ohjuksia voitaisiin ohjata, hallita ja koordinoida NASAMSilla, jolloin ohjusvalikoima erilaisiin torjuntatilanteisiin laajentuisi ja niitä olisi enemmän käytettävissä.

Integrointi liittyy vahvasti Norjan ja Ukrainan suunnitelmiin yhteistuotannosta, koska torjuntaohjusten saatavuuden lisääminen riippuu teknisen yhteensopivuuden lisäksi tuotantokapasiteetista.

Riippumattomien analyysien mukaan Venäjä on laukaissut keskimäärin 24 ohjusta ja droonia Ukrainaan sodan alusta lähtien, mikä tarkoittaa, että Ukrainan on täytynyt yrittää torjua yli 700 maalia kuukaudessa. Norjan lyhyen tähtäimen ratkaisuna on toimittaa lisää ohjuksia Ukrainaan samalla kun se pyrkii pitkällä tähtäimellä lisäämään ohjusvalikoimaa ja ohjusten tuotantoa.

Yksi NASAMS-patteri sisältää kolme laukaisualustaa – joihin mahtuu yhteensä 18 ohjusta – kolme maalinosoitustutkaa ja konttiin sijoitetun laukaisunhallintakonsolin. Kaikki komponentit voidaan sijoittaa etäälle toisistaan, mikä parantaa niiden selviytyvyyttä ja laajentaa puolustettavan sektorin kokoa.

AIM-120 AMRAAM -ohjuksilla NASAMSin torjuntakyky ulottuu enintään 30 kilometrin päähän ja 16 kilometrin korkeuteen. Patteri pystyy laukaisemaan kaikki ohjuksensa 12 sekunnin sisään. Se merkitsee suuren torjuntakyvyn lisäksi sitä, että ohjuksia kuluu nopeasti. Jos saadaan järjestelmälle edullisempia ohjuksia, niitä voitaisiin käyttää suurempia määriä ja säästää kalliimmat ohjukset vaativampia maaleja vastaan. Näin järjestelmän käytöstä tulisi kestävämpää. NASAMSeilla on torjuttu Ukrainassa jo yli 900 risteilyohjusta ja droonia, joten järjestelmä itsessään on osoittanut kykynsä.