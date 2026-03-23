Tivi: Uutta nopeusvalvontaa ehdotetaan Suomeen – puolittanut liikennekuolemat

Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys ry vaatii nopeusvalvontaan merkittävää uudistusta. Yhdistyksen mukaan pistekohtaisen valvonnan rinnalle pitäisi tuoda keskinopeusvalvonta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Tivi.
Keskinopeusvalvonnassa ajoneuvon nopeutta mitataan pidemmällä matkalla kahden tai useamman kameran avulla. Näin saadaan selville kuljettajan käyttämä keskinopeus. Matkan pituus voi vaihdella muutamasta sadasta metristä kymmeniin kilometreihin.
– Esimerkiksi norjalaiset ovat raportoineet, että keskinopeusvalvonnan tuominen tieosuudelle vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 12–22 prosenttia ja kuolleiden sekä vakavasti loukkaantuneiden määrää 49–54 prosenttia. Vakavien onnettomuuksien väheneminen on myös tilastollisesti merkitsevää. Tulokset ovat vakuuttavia, yhdistys kirjoittaa verkkosivuillaan.
Yhdistys muistuttaa, että automaattinen keskinopeusvalvonta on käytössä maailmalla yleisesti.
Keskinopeusvalvonta kohtelee yhdistyksen mukaan myös reilummin kuljettajia, koska sakko tai liikennevirhemaksu ei rapsahda hetkellisestä ylinopeudesta.
Nykyisessä pistekohtaisessa valvonnassa ajoneuvon nopeutta mitataan vain kunkin kameran eli peltipoliisin kohdalla. Yhdistyksen mukaan tässä valvontatavassa on useita puutteita ja ongelmia.
Yhdistys muistuttaa, että kuljettajat oppivat tuntemaan valvontakameroiden sijainnit ja pystyvät alentamaan ajonopeuksiaan aina kameroiden kohdalla.