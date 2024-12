Nopeita vastatoimia – näin hyökkäyksiä merellä torjutaan

Jemenin huthikapinalliset ovat hyökänneet viime vuoden lopulta lähtien kauppa- ja sota-aluksia vastaan Punaisellamerellä pääosin Iranin toimittamilla ohjuksilla, drooneilla ja pikaveneillä.

Aluetta partioivan, Yhdysvaltain johtaman koalition alukset ovat suojanneet kauppalaivoja ja tehneet vastaiskuja huthien asemia vastaan. Wall Street Journal -lehti on seurannut Britanniassa sijaitsevaa laivaston tukikohtaa, jossa otetaan vastaan hätäviestejä hyökkäyksen kohteeksi joutuneilta laivoilta. Niiden tueksi lähetetään mahdollisimman nopeasti merialueella partioivia laivaston aluksia.

Punaisenmeren tapahtumilla on merkitystä, koska sen läpi kulkee maailmankaupan merkittävimpiin lukeutuva kauppaväylä. Rahtiyhtiöt ovat joutuneet ohjaamaan liikennettä Suezin kanavan sijasta Afrikan ympäri, mikä pidentää matka-aikoja ja lisää kustannuksia.

Britannian laivaston keskuksessa arvioidaan merellä tapahtuvien välikohtausten kahdeksankertaistuneen vuoden aikana. Vain pohjoiskorealaiset alukset kieltäytyvät kommunikoimasta brittien kanssa.

Yhteensä yli sata alusta on joutunut hyökkäysten kohteeksi Punaisellamerellä ja Adeninlahdella. Huthit perustelevat toimintaansa sillä, että iskuilla tuetaan palestiinalaisten taistelua Gazassa.

– Alueella tapahtui äkillinen eskalaatio. Välikohtauksia oli aiemmin yksi tai kaksi muutaman kuukauden välein, nyt kahdeksan kappaletta päivässä, Britannian laivaston komentajakapteeni Joanna Black sanoo.

Merkittävistä voimavaroista huolimatta tilanteeseen ei ole löytynyt ratkaisua. Yhdysvallat käytti yli miljardi euroa meriväylän suojaamiseen pelkästään alkukeväästä. Laivaston alukset saattavat kauppalaivoja niiden kulkiessa riskivyöhykkeen läpi.

Huthikapinallisten sotilaskohteita vastaan on isketty, mutta arsenaalia täydennetään jatkuvasti Iranista käsin. Tukea on tullut myös Venäjältä, joka on jakanut hutheille alusten paikannustietoja. Rahtilaivat kytkevät usein AIS-järjestelmänsä pois Punaisenmeren tuntumassa, mikä vaikeuttaa hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden alusten löytämistä.

Huthit sanovat jatkavansa hyökkäyksiä, kunnes Gazan sotaan saadaan aikaan tulitauko. Länsimaiset tiedustelulähteet sanovat WSJ:lle, että tämä tuskin lopettaisi iskuja. Kapinalliset kokevat olevansa voitolla ja saaneen toiminnallaan huomiota ja suosiota.