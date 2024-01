Punaisenmeren kriisi osuu Etelä-Euroopan vientiin

Huthi-kapinallisten iskut rahtilaivoihin Punaisellamerellä ovat saaneet monet laivanvarustamot välttämään Punaisenmeren aluetta ja sitä kautta Suezin kanaalin käyttöä kokonaan.

Punaisenmeren ja Suezin kanavan kiertäminen Afrikan eteläpuolelta tarkoittaa etenkin Välimeren alueelta lähteville laivoille matka-ajan pidentymistä jopa kolmella viikolla. Matka-ajan pidentyminen on ongelma etenkin tuoretuotteiden viennille Etelä-Euroopasta, kertoo Politico.

Tuoretuotteiden, kuten hedelmien, kalan ja lihan kannalta matka-ajan kasvu tarkoittaa korkeampia kuljetuskustannuksia ja määränpäähän mennessä pilaantuneiden tuotteiden määrän kasvua.

Osa tuotteista on myös matkalla Lähi-idän maihin, kuten Saudi-Arabiaan ja Arabiemiirikuntiin. Tuotteiden vienti niihin on suunniteltu siten, että matka-aika on lyhyt.

Maatalousalan toimijat ovat Politicon mukaan jo varautuneet skenaarioon, jossa vientiin tarkoitetut tuotteet joudutaan myymään Euroopan markkinoilla. Paremmin säilyvien tuotteiden, kuten viljan ja riisin kannalta matka-ajan pidentyminen ei aiheuta mittavia ongelmia.