Nolo hetki Venäjän televisiossa – ”Olga, me etenemme kolme senttimetriä päivässä”

Venäjän valtiontelevision lähetyksessä koettiin nolo hetki, kun ykköskanavan propagandisti Olga Skabajeva haastatteli Komsomolskaya Pravda -lehden sotakirjeenvaihtaja Dmitry Steshinia, joka on tällä hetkellä Itä-Ukrainan Donetskissa.

Skabajeva tiedusteli Venäjän sotilasoperaatioista ja joukkojen etenemisestä.

– Pystymmekö me valtaamaan joitakin asutuskeskuksia lähitulevaisuudessa? Vai lasketaanko menetyksemme tällä hetkellä metreissä ja kilometreissä, erittäin hitaana etenemisenä, hän kysyi.

Hyvin vakavana ja synkän oloisena esiintynyt Steshin vastasi kysymykseen siteeraamalla ystäväänsä, joka on toiminut tarkka-ampujana Donetskin kaupungin lähellä sijaitsevassa Marjinkassa.

– Olga, me etenemme kolme senttimetriä päivässä – näin hän (ystävä) kertoo, Steshin totesi viitaten Marjinkaan, Oleksandrivkaan, Avdijivkaan ja Piskyyn.

– En kommentoi enempää.

Tämän jälkeen Skabajeva päätti haastattelun nopeasti ja kiitti Steshinia haastattelusta.

Venäjän joukkojen on kerrottu kärsineen valtavia tappioita Donetskin alueen Pavlivkassa. Venäjällä on noussut kohu väitetyistä satojen sotilaiden menetyksistä ja suurista kalustotappioista. Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt väitteet. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

