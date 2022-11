Venäjän sotilaat yrittivät suojautua taloon – tykistö osui heti

Venäjän joukkojen on kerrottu kärsineen valtavia tappioita Donetskin alueen Pavlivkassa. Väitetyt satojen sotilaiden menetykset ja suuret kalustotappiot ovat herättäneet kohua Venäjällä. Venäjän puolustusministeriö on kuitenkin kiistänyt väitteet harvinaislaatuisessa lausunnossa. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä jutussa.

Pavlivkan taisteluista on julkaistu viime päivinä useita videoita sosiaalisessa mediassa.

Ensimmäisessä alla näkyvässä videossa joukko venäläisiä sotilaita kokoontuu talon edustalle asuinalueella ja saa heti lähes suoran osuman tykistönammuksesta ukrainalaisen lennokin tarkkaillessa.

Toisella videolla näytetään taas venäläisiä sotilaita hylkäämässä palava tankki kaupungin kadulle. Videon jakaneen FPRI-ajatushautomon vanhemman tutkijan, sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan Ukrainan asevoimat kaappasi tankin haltuunsa myöhemmin. Saman tankin kerrotaan näkyvän ukrainalaisten sotilaiden julkaisemalla videolla.

Ukrainan asevoimien 72. mekanisoitu prikaati on jakanut Facebookissa koostevideon Pavlivkan taisteluista. Videolla näytetään useita lennokin kuvaamia pätkiä tuhoutuvista ja tuhotuista venäläisistä panssarivaunuista ja panssariajonevoista. Video löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.

Ukrainalaiset ovat jakaneet myös runsaasti materiaalia, joissa näytetään panssarintorjuntaohjusten osumia pelloilla etenevään venäläiskalustoon alueella.

Pavlivkan taisteluista on noussut kohu Venäjän sotabloggarien parissa sen jälkeen kun verkossa alkoi kiertää kirje, jossa alueella taistelleen Venäjän Tyynenmeren laivaston 155. merijalkaväkiprikaatin sotilaat vetosivat kotipaikkansa kuvernööriin tappioiden takia. Kirjeessä kuvailtiin järjettömän hyökkäyskäskyn johtaneen yli 300 sotilaan kuolemaan, haavoittumiseen ja katoamiseen. Joukkojen sanottiin myös menettäneen noin puolet kalustostaan. Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt väitteet tappioista. Kirjettä on väitetty Ukrainan tiedustelun väärennökseksi.

Cleaning our land from the invaders in Pavlivka pic.twitter.com/6Y7FLlUQ7W — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 8, 2022

Ukraine’s Omega unit captured a Russian T-80BVM tank in the Vuhledar/Pavlivka area. https://t.co/EshqK6iJb0 pic.twitter.com/e2xmxsw0sS — Rob Lee (@RALee85) November 6, 2022

Reportedly Pavlivka, just 25 kilometers from my hometown in Donbas.

Z-tanks are in trouble.

(Sorry for the background music!) pic.twitter.com/TKdKyGMHBv — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) November 7, 2022

Russians claim that they have entered Pavlivka but all what we saw so far are Russian armor being decimated left and right by Stugna-P ATGMs. If Russians have entered that town then only under heavy losses. And they lost the town before. #Ukraine #Pavlivka pic.twitter.com/CTEx824tXu — (((Tendar))) (@Tendar) October 31, 2022

Video from Ukraine's 72nd Mechanized Brigade showing Russian T-72B3 and BMP-2 damaged or destroyed by artillery strikes, anti-tank mines, and possibly RPGs in the Pavlivka area. I cropped the video to avoid footage of bodies.https://t.co/vTjBRQbYNdhttps://t.co/A7VTT36qSE pic.twitter.com/QxgEnwgpSZ — Rob Lee (@RALee85) November 7, 2022