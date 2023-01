Nobel-voittaja: Rankaisematta jättäminen on osa venäläistä kulttuuria

Ukrainalaisen Center for Civil Liberties -ihmisoikeusjärjestön johtaja Oleksandra Matviichuk sanoo, että sotarikoksia Ukrainassa tekevät venäläiset eivät voi piiloutua presidentti Vladimir Putinin selän taakse.

– Työskentelin kidutustapausten parissa. Putin ei kiduttanut ihmisiä. Putin ei pannut heitä puulaatikoihin. Putin ei porannut heidän polveensa vasaralla. Putin ei raiskannut heitä tai pakottanut heitä kirjoittamaan seinälle omalla verellään. Putin ei sitonut sähköjohtoja heidän sukuelimiinsä. Tämän tekivät tietyt ihmiset.

– Nämä ihmiset olivat vakuuttuneita siitä, että heitä ei rangaista. Minusta on selvää, että tästä rankaisemattomuudesta on tullut osa venäläistä kulttuuria. Siksi kaikki on saatava vastuuseen, Matviichuk toteaa Euromaidan Pressin artikkelissa.

Ukrainalaiselle Center for Civil Liberties -järjestölle myönnettiin viime vuonna Nobelin rauhanpalkinto.