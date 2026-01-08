New Yorkin uusi viranhaltija sanoi asunnon omistamisen olevan “valkoista ylivaltaa”

New Yorkin sosialistipormestari Zohran Mamdani nimitti Cea Weaverin vuokralaisten etuja valvovan toimiston johtoon tämän vuoden alussa, eikä mennyt aikaakaan, kun Weaverin aiemmat kohulausunnot pulpahtivat julkisuuteen.

Weaver muun muassa sanoo muutaman vuoden takaisella videolla, että kiinteistöjen tulisi olla kollektiivinen, ei yksilöllisesti omistettu hyödyke, ja että tähän pääomien jakamisen suuntaan mennään väistämättä.

– Se tulee tarkoittamaan, että erityisesti valkoisilla perheillä on erilainen suhde asunto-omaisuuteen kuin heillä on tällä hetkellä, Weaver ilmoitti.

Sittemmin poistetulla X-tilillään Weaver kuvaili vuonna 2019, että asunnon omistaminen on ”valkoisen ylivallan ase”. Pitkän linjan vuokralaisaktivisti on väläyttänyt myös, että yksityistä asunto-omaisuutta voisi ottaa haltuun.

Vuonna 2017 hän puolestaan peräänkuulutti, että kansan pitäisi äänestää valtaan lisää kommunisteja.

Weaverin kannalta kiusallisesti julkisuuteen tuli myös, että hänen äitinsä omistaa Nashvillessa 1,6 miljoonan dollarin arvoisen talon, mikä on arvioiden mukaan reilut miljoona dollaria enemmän kuin asuntojen keskihinta seudulla. Keskiviikkona Weaver yritti pakoilla asiasta kysynyttä toimittajaa kotikadullaan ja purskahti itkuun.

Spectrum News NY1:n haastattelussa keskiviikkona Weaver sanoi, että katuu joitakin taannoisia lausuntojaan, eikä ilmaisisi asioita tänä päivänä samoin. Mamdani on tukenut Weaveria ja kuitannut, että tämän taustat olivat tiedossa.

New Yorkin entinen demokraattipormestari Eric Adams arvosteli Weaveriä kipakasti.

– Kodin omistaminen on se, miten maahanmuuttajat, mustat, ruskeat ja työväenluokkaiset newyorkilaiset ovat rakentaneet vapautta ja sukupolvista vaurautta kaikista esteistä huolimatta, Adams kommentoi X:ssä.

– Täytyy olla todella sekaisin päästään, jos sitä kutsuu valkoiseksi ylivallaksi, Adams jatkoi.

Weaver ei ole ainoa Mamdanin ympärillä, jonka lausunnot ovat herättäneet huomiota. Mamdani nimitti aiemmin viime vuonna siirtymäajan tiimiinsä Tamika Malloryn, joka sai johtaakseen julkisen turvallisuuden komitean. Siirtymäajan asiantuntijoiden tehtävä on ollut auttaa valitsemaan tulevat viranhaltijat Mamdanin hallintoon.

Mallorya on syytetty antisemitismistä. Vuonna 2020 hän vaati poliisin rahoituksen leikkaamista, ja sanoi uskovansa, että jonain päivänä poliisi voidaan lakkauttaa.

Homeownership is how immigrants, Black, Brown, and working-class New Yorkers built stability and generational wealth despite every obstacle. You have to be completely out of your f****ing mind to call that “white supremacy.” That level of thinking only comes from extreme… pic.twitter.com/4q42ZAeMgm — Eric Adams (@ericadamsfornyc) January 6, 2026