New York hätätilassa, yli 900 lentoa peruttu lumimyrskyn vuoksi

New Yorkin ja New Jerseyn osavaltiot Yhdysvalloissa on julistettu hätätilaan runsaiden lumisateiden takia. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Esimerkiksi New York Cityn keskuspuistossa lunta satoi sunnuntaina yli kymmenen senttimetriä. Se on suurin mitattu määrä vuoden 2022 jälkeen.
Hätätilan on kerrottu olevan voimassa ainakin maanantai-iltaan asti paikallista aikaa.
Runsaat lumisateet ovat aiheuttaneet merkittävää haittaa myös alueen matkailulle ja lentoliikenteelle. Lauantaina New Yorkin alueella peruttiin yli 900 lentoa. Lisäksi yli 8 000 lentoa viivästyi koko liittovaltion alueella.
Runsaiden lumisateiden lisäksi alueilla on esiintynyt voimakkaita tuulenpuuskia.
Lumimyrskyt ovat aiheuttaneet ongelmia myös muualla Yhdysvalloissa. Ainakin Minnesotan, Iowan, Wisconsinin ja osassa Michiganin osavaltioita on voimassa oleva lumimyrskyvaroitus. Esimerkiksi Michiganissa on mitattu paikoitellen jopa 30 senttimetrin lumikertymiä.