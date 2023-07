Neuvostoajan jättipatsas uuteen uskoon Kiovassa – sirppi ja vasara saivat lähteä

Ukrainan pääkaupungin Kiovan äitimaata kuvastava Motherland-patsas on kokenut muodonmuutoksen. Patsaan naishahmon pitelemästä kilvestä on nosturin avulla poistettu neuvostosymbolit sirppi ja vasara. Tilalle on tulossa Ukrainan vaakunasta tuttu kolmikärki.

Ukrainan kulttuuriministeriö on kertonut uudistuksen olevan valmis 24. elokuuta mennessä, joka on Ukrainan itsenäisyyspäivä.

Museorakennuksen päällä seisova, kaikkiaan 102 metriä korkea Motherland on suurempi kuin Vapauden patsas New Yorkissa, joka on 93 metriä.

Ukraine has begun the process of taking the Soviet emblem off of the Motherland statue in Kyiv. The Ministry of Culture says that work to replace the emblem with the Ukrainian trident will be complete by August 24, Ukrainian Independence Day. pic.twitter.com/swfJXDvLOp

