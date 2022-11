Neuvonantaja: Venäjä valmistautuu toiseen liikekannallepanoon

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja, entinen apulaissisäministeri Anton Gerashchenko kirjoittaa Twitterissä, että Venäjä olisi valmistautumassa toiseen liikekannallepanoon tammikuussa.

– Suunnitelmana on värvätä 500 000-700 000 miestä. 300 000 aiemmin värvättyä ovat jo tapettu, haavoittuneet tai demoralisoituneet, hän toteaa.

Gerashchenkon mukaan venäläiset alkavat olla hiljaa tyytymättömiä viranomaisiin.

– He eivät ymmärrä tappioita ylistetyssä armeijassa.

Asiasta kirjoitti maanantaina myös yksi maailman arvostetuimmista Venäjän-tutkijoista, professori Mark Galeotti Twitterissä. Hänen mukaansa ”Venäjän hallitus on erittäin innokas tukahduttamaan huhut mobilisaation toisesta aallosta ja hyvästä syystä”.

– Kun otetaan huomioon nuorten ja nuorehkojen miesten massiivinen pako maasta ensimmäisen aallon mukana. Joista monet taitavimmat ja maksukykyisimmät eivät ole palaamassa, Kremlillä on kaikki syy olla sallimatta näiden huhujen leviämistä rauhoittaakseen eliittiä ja massaa, Galeotti kirjoitti.

Professori toteaa, että rehellisesti sanottuna rauhoittaminen näyttää melko epätodennäköiseltä.

– Armeija on venytetty ensimmäisen aallon myötä äärirajoilleen, joista noin 80 000 käytetään tykinruokana Ukrainassa ja 150 000 on järjestetty (eräänlaisiksi) joukko-osastoiksi kevättä varten.

– Tämä sisälsi myös ihmisten lähettämisen Valko-Venäjälle (minimaaliseen) koulutukseen ja majoitukseen, ja joille annettiin ruosteiset aseet vanhojen varastojen pohjilta. En ymmärrä, kuinka he (Venäjän armeija) pystyisivät käsittelemään toisen aallon, Galeotti jatkaa.

