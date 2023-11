Neljä viidestä virolaisesta kannattaa aseellista vastarintaa

Viro on ollut näkyvänä tukena Venäjän hyökkäyksen kohteena olevalle Ukrainalle, mutta kuinka moni virolainen olisi valmis puolustamaan kotimaataan hyökkäyksen sattuessa? Viron puolustusministeriön tilaama tutkimus avaa virolaisten ajatuksia maanpuolustuksesta.

Mielipidetiedustelun mukaan 83 prosenttia Viron väestöstä pitää aseellista vastarintaa tarpeellisena, jos maahan hyökättäisiin. Lähes kaksi kolmasosaa (64 prosenttia) väestöstä olisi valmis osallistumaan erilaisiin puolustuksen tehtäviin omien kykyjensä ja taitojensa mukaan.

Viron koko väestöstä 11 prosenttia ilmoittaa valmiutensa osallistua suoraan sotilaalliseen puolustustoimintaan, jos maahan hyökättäisiin. Kansalaisista 24 prosenttia osallistuisi puolustuksen aputehtäviin, kuten logistiikkaan. Ei-sotilaalliseen puolustustoimintaan olisi valmis 30 prosenttia kansalaisista.

Viron asukkaista 9 prosenttia sanoo, etteivät he halua osallistua maan puolustukseen millään tavalla. Kyselyn mukaan 17 prosenttia kansalaisista yrittäisi lähteä maasta pakoon.

Joka kymmenes virolainen ei osaa arvioida, miten he käyttäysivät hyökkäyksen sattuessa.

Tutkimuksen toteutti keväällä 2023 Eesti Uuringukeskus Viron puolustusministeriön tilauksesta. Siihen vastasi 1 200 virolaista verkkopaneelissa ja puhelinhaastattelussa. Vastaajat olivat 15-74-vuotiaita.

Estonian Defense survey 2023 is out. 83% of Estonians say armed resistance necessary in case of attack. 90% think gen conscription military service is a good thing. 66% will personally fight in case of war. And this includes 28% of Russian speakers in population 1/2

— Eerik N Kross (@EerikNKross) November 8, 2023