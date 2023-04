”Neljä vaunua lähestyi” – Ukrainan panssarimies kertoo tiukasta taistelusta

Ukrainan asevoimien 95. maahanlaskudivisioonan T-72:n panssarivaunun miehistökertoo videolla, että taistelun odottaminen on pahinta ja pelottaa enemmän kuin itse taistelu, jolloin ei ole aikaa pelätä.

Vaunun johtaja Denis kertoo hänen ja miehistönsä tuhonneen vähintäänkin panssarikomppanian verran eli yli 10 venäläisvaunua. Tarkkaa lukua on vaikea sanoa, koska ammuskulutus on ollut runsasta.

– En pysty sanomaan, kuinka moneen osuimme tällä vaunulla, mutta useisiin kyllä, koska intensiteetti oli korkea. Esimerkiksi ammuimme vähintään 3-4 ammuskarusellin verran eli noin 100 laukausta päivässä. Joinain päivinä 150 laukausta, sanoo panssarivaunun johtaja Denis.

Eräässä taistelussa neljä venäläisvaunua yritti saartaa Denisin vaunun, joka oli kuitenkin asemissa ylempänä.

– Panssarintorjuntaohjus osui ensimmäiseen vaunuun, joka syttyi tuleen räjäyttäen ammusvaraston. Toiseen osuimme me vieden siltä ”jalat” eli telaketjut alta.

Kolmas venäläisvaunu pakeni piiloon, mutta neljäs alkoi hinata toista ketjunsa menettänyt vaunua.

– Odotimme, kunnes he olivat kytkeneet hinauskaapelit. Kun ne oli kiinnitetty, laukaisimme ja veimme tältäkin telaketjut alta. Nyt se ei voinut enää mennä minnekään, näin heidän [venäläisten] vain hyppäävän ulos vaunuista ja juoksevan.

Vaunumiehistön mekaanikko Maksim kertoo, että T-72:n kaltaiset neuvostoaikaiset vaunut tarvitsevat jatkuvasti huoltoa. Telaketjut tasaisin väliajoin kiristää, takaosan suodattimet, voimansiirtojärjestelmä ja itse moottori tulevat puhdistaa sekä huoltaa.

Muuten vaunu lakkaa ylikuumentumisen vuoksi toimimasta. Voimansiirtojärjestelmän pettäminen taas saattaa johtaa ohjauksen pettämiseen tai telojen hajoamiseen.

– Tulee pitää huolta miehistöstä, vaunusta ja saavuttaa tavoite. Tottakai he ovat myös ihmisiä toisella puolen, mutta millaisia ihmisiä? Örkkejä. On vain yksi vaihtoehto, me tai he, joten valinta on itsestään selvä, toteaa Denis.