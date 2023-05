Neljä huumekuolemaa viikossa, epäillään liittyvän samaan aineeseen

Rovaniemellä on viikon aikana löytynyt kuolleena neljä noin 30 – 50 vuotiasta miestä, Lapin poliisilaitos tiedottaa.

Poliisin mukaan kuolemiin epäillään liittyvän huumausaineet.

– Näin lyhyellä aikaa ilmi tulleiden epäiltyjen huumekuolemien määrä on poikkeuksellisen suuri. Henkilöt ovat kuolleet yksityisasunnoissa. Kuolemia selvitetään normaaleina kuolemansyyntutkintoina ja lisäksi tapauksia tutkitaan huumausainerikoksina, poliisi kertoo tiedotteessa.

Tapauksiin epäillään liittyvän amfetamiinina markkinoitu vaaleanpunainen jauhemainen huumausaine, jonka koostumus on vielä tuntematon. Lisäksi tutkinnassa on takavarikoitu jäämiä kellertävästä jauhemaisesta huumausaineesta, jonka epäillään olevan erittäin vaaralliseksi luokiteltua synteettistä opioidia ”Isonitazenia”, joka on Suomessa poikkeuksellista.

Tutkinnan edetessä rikosnimikkeet tarkentuvat. Herkästi huumekuolemia aiheuttavan laittoman aineen myyjää tai valmistajaa voidaan poliisin mukaan epäillä kuolemantuottamuksesta tai törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Tämänhetkinen poliisin prioriteetti on selvittää, mihin aineeseen kuolemat liittyvät sekä saada akuuttia hengenvaaraa aiheuttava aine pois kadulta. Poliisi varoittaa ihmisiä aina humausaineisiin liittyvästä riskistä, sillä käyttäjä ei voi olla koskaan varma, mitä aine todellisuudessa sisältää.

Lisäksi poliisi vetoaa kaikkiin asiasta jotakin tietäviin, jotta hengenvaarallinen aine saadaan pois katukaupasta mahdollisimman nopeasti.

