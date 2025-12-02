Puolustusliitto Naton kerrotaan harkitsevan aiempaa aggressiivisempia vastatoimia Venäjän kyberhyökkäyksiin, sabotaasiin ja ilmatilaloukkauksiin.

Italialainen amiraali, Naton sotilaskomitean puheenjohtaja Giuseppe Cavo Dragone sanoi, että lännen on syytä vastata Kremlin kiihdyttämään hybridisodankäyntiin. Erityisesti Itä-Euroopan maissa on vaadittu reaktiivisen linjan korvaamista aktiivisilla vastatoimilla. Kyberhyökkäysten osalta tämä olisi käytännössä helpointa.

Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) pitää Naton johdosta kuuluneita lausuntoja huomionarvoisina.

– Natosta kuuluu nyt merkittävä viesti: sotilasjohdon mukaan liittouma on valmis siirtymään selvästi aktiivisempaan ja ennakoivampaan linjaan Venäjän hybridivaikuttamisen torjunnassa. Tämä on muutos, joka voi vaikuttaa koko Euroopan turvallisuusrakenteen tulevaisuuteen, Limnell kirjoittaa X:ssä.

Hänen mukaansa amiraali Dragone oli oikeassa sen suhteen, ettei reaktiivinen toiminta enää riitä. Hybridivaikuttaminen on nopeaa, monimuotoista ja tarkoituksella epämääräistä.

– Juuri siksi siihen on vastattava tavalla, joka estää hyökkäykset ennen kuin ne laajenevat tai osuvat kriittisiin kohtiin, kansanedustaja sanoo.

Jarno Limnell toteaa viime vuosien osoittaneen karun kaavan: Venäjä kiristää hybriditoimia aina, kun se arvioi lännen epäröivän.

– Muun muassa droonit, rajapainostus, kyberiskut ja informaatiovaikuttaminen eivät ole irrallisia ilmiöitä, vaan osa systemaattista voimapolitiikkaa lännen yhtenäisyyttä vastaan.

Dynamiikka ei muutu ilman selkeää ja uskottavaa pelotetta. Limnellin mukaan päättäväisyys on osa itsepuolustusta: hybridihyökkäyksiin on vastattava nopeasti ja koordinoidusti, tavalla joka tekee selväksi, ettei harmaalla vyöhykkeellä toimiminen enää onnistu ilman seurauksia.

– Proaktiivinen puolustus ei tarkoita holtitonta eskalaatiota. Se tarkoittaa täsmällisesti kohdennettuja, laillisia ja yhdessä suunniteltuja toimenpiteitä, jotka vahvistavat vakautta ja torjuvat hybridivaikuttajan mahdollisuuden käyttää demokratioiden hitautta hyödykseen, Jarno Limnell sanoo.

Hän arvioi Euroopan turvallisuusympäristön olevan murroksessa.

– Se, että liittouma valmistautuu ennakoivampiin toimiin, on selkeä viesti: hybridivaikuttaminen ei ole enää halpa tai riskitön työkalu. Päättäväisyys, yhtenäisyys ja toimintakyky ovat nyt Euroopan vahvin vakuutus tulevaa vastaan, Limnell sanoo.

