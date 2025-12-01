Amiraalin mukaan länsi voisi harkita ennaltaehkäisevää iskua

Naton kerrotaan harkitsevan aiempaa aggressiivisempia vastatoimia Venäjän kyberhyökkäyksiin, sabotaasiin ja ilmatilaloukkauksiin.
Italialainen amiraali, Naton sotilaskomitean puheenjohtaja Giuseppe Cavo Dragone sanoo Financial Timesille, että lännen on syytä vastata Kremlin kiihdyttämään hybridisodankäyntiin. Erityisesti Itä-Euroopan maissa on vaadittu reaktiivisen linjan korvaamista aktiivisilla vastatoimilla. Kyberhyökkäysten osalta tämä olisi käytännössä helpointa.
– Harkitsemme kaikkea. Kyberpuolella olemme tavallaan reaktiivisia. Tämän muuttamista aggressiivisempaan ja aloitteellisempaan suuntaan selvitetään, Dragone sanoo.
Amiraalin mukaan ennaltaehkäisevää iskua voitaisiin pitää puolustuksellisena toimena.
– Mutta se on kauempana tavallisesta ajattelu- ja toimintatavastamme, Giuseppe Cavo Dragone toteaa.
Hän huomauttaa, että vastatoimilla voisi olla lukuisia juridisia esteitä. Naton Baltic Sentry -valvontatehtävää voi sen sijaan pitää onnistuneena sen ennaltaehkäisevän vaikutuksen vuoksi.
Pinta-alukset, lentokoneet ja meridroonit ovat partioineet Itämerellä, jossa ei ole viime aikoina tapahtunut merikaapelien tahallista sabotaasia.
– Baltic Sentry -operaation alusta lähtien mitään ei ole tapahtunut. Tämä tarkoittaa, että pelotevaikutus toimii, Dragone sanoo.
Huolena on oikeuden päätös hylätä syytteet Eagle S -aluksen miehistöä vastaan. Perusteena oli se, että Kremlin varjolaivastoon lukeutuva rahtilaiva oli tapahtumahetkellä kansainvälisellä merialueella.
FT kysyi Suomen ulkoministeri Elina Valtoselta (kok.), antaako tämä Venäjälle vapaat kädet tehdä tuhotöitä kansainvälisellä merialueella.
– Kyllä, ja tämä on ongelma, Valtonen sanoo.