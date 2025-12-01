Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Saksan Tornado -hävittäjiä harjoituksessa lokakuussa. / NATO

Amiraalin mukaan länsi voisi harkita ennaltaehkäisevää iskua

  • Julkaistu 01.12.2025 | 08:28
  • Päivitetty 01.12.2025 | 08:28
  • Nato, Venäjä
Giuseppe Cavo Dragonen mukaan Naton pelotevaikutus toimii.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Naton kerrotaan harkitsevan aiempaa aggressiivisempia vastatoimia Venäjän kyberhyökkäyksiin, sabotaasiin ja ilmatilaloukkauksiin.

Italialainen amiraali, Naton sotilaskomitean puheenjohtaja Giuseppe Cavo Dragone sanoo Financial Timesille, että lännen on syytä vastata Kremlin kiihdyttämään hybridisodankäyntiin. Erityisesti Itä-Euroopan maissa on vaadittu reaktiivisen linjan korvaamista aktiivisilla vastatoimilla. Kyberhyökkäysten osalta tämä olisi käytännössä helpointa.

– Harkitsemme kaikkea. Kyberpuolella olemme tavallaan reaktiivisia. Tämän muuttamista aggressiivisempaan ja aloitteellisempaan suuntaan selvitetään, Dragone sanoo.

Amiraalin mukaan ennaltaehkäisevää iskua voitaisiin pitää puolustuksellisena toimena.

– Mutta se on kauempana tavallisesta ajattelu- ja toimintatavastamme, Giuseppe Cavo Dragone toteaa.

Hän huomauttaa, että vastatoimilla voisi olla lukuisia juridisia esteitä. Naton Baltic Sentry -valvontatehtävää voi sen sijaan pitää onnistuneena sen ennaltaehkäisevän vaikutuksen vuoksi.

Pinta-alukset, lentokoneet ja meridroonit ovat partioineet Itämerellä, jossa ei ole viime aikoina tapahtunut merikaapelien tahallista sabotaasia.

– Baltic Sentry -operaation alusta lähtien mitään ei ole tapahtunut. Tämä tarkoittaa, että pelotevaikutus toimii, Dragone sanoo.

Huolena on oikeuden päätös hylätä syytteet Eagle S -aluksen miehistöä vastaan. Perusteena oli se, että Kremlin varjolaivastoon lukeutuva rahtilaiva oli tapahtumahetkellä kansainvälisellä merialueella.

FT kysyi Suomen ulkoministeri Elina Valtoselta (kok.), antaako tämä Venäjälle vapaat kädet tehdä tuhotöitä kansainvälisellä merialueella.

– Kyllä, ja tämä on ongelma, Valtonen sanoo.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)