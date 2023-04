Naton tukikohtaa tavoitellaan Kauhavalle

Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Kauhavan kaupunki pitää tärkeänä, että Suomi esittää puolustusliitto Natolle tukikohdan perustamista Kauhavalle. Asiasta päätettiin 17.4. yksimielisesti, kun kaupunginhallitus käsitteli Kauhavan hallitusohjelmatavoitteista.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että Kauhavalla on Suomen ainoa sotilaskäytössä toiminut lentokenttä, jolla on erittäin keskeinen sijainti Baltian, Itämeren ja kaikkien Pohjoismaiden osalta. Kentällä on Pohjanmaan pisin kiitorata. Pituutta sillä on 2700 metriä.

– Kauhavan lentokentällä on keskeisen sijainnin lisäksi hyvät logistiset yhteydet niin maitse, rautateitse kuin meriteitse. Junarata kulkee vieressä, valtatie 19 ja kantatie 63 kulkevat Kauhavan läpi ja satamiakin on lähistöllä kolme kappaletta, toteaa kaupunginjohtaja Vesa Rantala tiedotteessa.