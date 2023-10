Naton tiedustelujohtaja: Moskovassa ei ole pysyvää järkevää ajattelua

– Erittäin paljon merkitsee sen, että ukrainalaisilla on aloite, he ovat motivoituneita, heillä on taistelumoraalia ja kyenneet tunkeutumaan läpi ensimmäisestä Surovikinin linjasta. Nyt he tarvitsevat jatkuvaa tukea ja kärsivällisyyttä, että kaikista esteistä pääsevät ohi.

Samaten hän huomauttaa, että ”antaa ukrainalaisten itse päättää paljonko merkitsee se, etteivät he syksyn lopussa saavuta Asovanmerta.” – Mutta meidän tulee ymmärtää, ettei sota lopu koskaa sormennapsautuksesta. On täysin mahdollista, että tämä sota jatkuu vielä kuukausia ellei vuosiakin.

Cattler arvioi, että Venäjä yrittää vastahyökkäystä jälleen talvella.

– Mutta muistuttaisin, että he sanoivat sitä samaa viime talvena tammikuusta maaliskuuhun. Ja he eivät saavuttaneet mitään lukuun ottamatta Bahmutin valtausta 222 päivää kestäneen taistelun ja Venäjän osalta järjettömien tappioiden jälkeen. En voi sanoa, että Venäjällä olisi tällä hetkellä voimavaroja vakavan hyökkäyksen aloittamiseksi.

Vladimir Putin on erehtynyt kokoajan

Vladimir Putin arvioi ajan olevan puolellaan ja ”uskoo Ukrainan väsyvän, moraalin heikkenevän ja lännen tuen vähenevän”.

– Hän ajattelee omaavansa voimia, joita lännellä ei ole. Hän on ainoa päätöksentekijä. Hän on tyranni. Maansa ainoa yksinvaltias. Hän ei tarvitse sodan jatkamiseksi poliittista konsensusta. Hänen tarvitsee ainoastaan ylläpitää vakautta tietyissä hallinnolle läheisissä piireissä. Hänellä on poikkeuksellinen voimavarojen hallinta. Demokratioissa näin ei ole. Ja hän yrittää löytää suuremman koalition, toteaa Cattler.

Toistaiseksi tässä koalitiossa ovat vain Iran ja Pohjois-Korea. Myös historia on näyttänyt Putinille, että laittomat aluelaajennukset ovat arvoltaan suurempia kuin muiden maiden vastareaktiot.

Cattler muistuttaakin, ettei Putin ole ymmärtänyt kaiken riippuvan vain hänestä, vaan myös muilla mailla on toimimisen vapaus.

– Hän erehtyi, kun arveli Venäjän armeijan voittavan tämän sodan viimeistään kolmessa päivässä. Hän erehtyi luulemaan Ukrainan jäävän yksin. Hän erehtyi luulemaan, että ukrainalaiset eivät pidä itseään ukrainalaisina eivätkä olevan valmiita taistelemaan maansa itsenäisyyden puolesta. Hän erehtyi, että muut maat eivät välitä Ukrainasta eivätkä sitä auta. Hänen näkökulmastaan on ymmärrettävää, miksi hän ajattelee ajan olevan Venäjän puolella. Mutta muilla mailla on tähän oma sanottavansa ja ne ovat päättäneet auttaa Ukrainaa selviämään ja taistelemaan.

”Venäjä on taipuvainen käyttämään voimaa laittomasti ja tyhmästi”

Venäjän naapurimaiden kannalta on oleellista, että sodan loputtua jonain päivänä tavalla tai toisella länsimaissa ei unohdeta Venäjän imperialistista olemusta ja aleta jälleen palauttaa vanhoja suhteita Venäjään.

– En pidä mahdollisena, että voisimme palata vuoden 2022 helmikuun 23. päivään ja todeta kaiken olevan hyvin. Venäjän toiminta on kansainvälisen oikeuden vastaista. Heidän valtiojohtonsa kantaa täyden vastuun sodan aloittamisesta, laittoman sodan kuolonuhreista ja kaikista niistä kymmenistä tuhansista sotarikoksista, joita Venäjän sotilaat ja turvallisuuspalvelut ovat Ukrainassa tehneet: raiskaukset, murhat, kidutukset, kyydittämiset, siviilikohteiden ja -infrastruktuurin tarkoituksellinen tuhoaminen ja niin edelleen. Ihmiset eivät saa tätä unohtaa.

Tammikuussa 2022 Venäjä vaati, että Nato vetäytyy vuoden 1997 kokoonpanoonsa eikä enää tule ottamaan uusia jäseniä vastaan.

– He ovat soittaneet, että tällaisten väittelyiden tapauksessa he suosivat voimankäyttöä. Tällainen on ollut Venäjän historia Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien ja sen tulee loppua.

Cattler korostaakin, että ”meidän tulee aina muistaa, että jos Venäjä sanoo voivansa käyttää voimaa, se myös aikoo ja tulee sitä käyttämään”. Tätä varten Naton pelote ja suoja ovat oleellisia, koska kokemus on osoittanut Venäjän varovan puolustusliittoa.

– Ja kun he sitä käyttävät, ovat he taipuvaisia käyttäytymään laittomasti ja tavattoman typerästi. Moskovassa ei ole pysyvää rationaalista ajattelua, joka ottaisi huomioon, että sotilaallinen voimankäyttö ei tulisi olla tavoitteiden saavuttamisen pääkeino. He voivat yksinkertaisesti päättää [käyttää sitä] ja toimia. Sen takia pelote ja puolustus ovat äärimmäisen tärkeitä.