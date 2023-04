Naton pääsihteeri ylistää Suomen puolustusta – ”pitäneet yllä korkeaa valmiutta”

Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan tiistai on Natolle historiallinen päivä, kun Suomesta tulee puolustusliiton jäsen.

– Se on hieno päivä liittoumalle, ja on suuri kunnia toivottaa Suomi tervetulleeksi liittouman täysivaltaiseksi jäseneksi huomisessa kokouksessamme, Stoltenberg sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkustaa Brysseliin ja osallistuu Naton päämajassa järjestettävään viralliseen liittymisseremoniaan. Tilaisuuteen osallistuvat myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Stoltenberg kehui tiedotustilaisuudessa Suomen puolustusta.

Hän kertoi Suomen tuovan liittoumaan merkittävät ja ”hyvin koulutetut ja hyvin varustetut” asevoimat. Pääsihteeri muistutti myös suuresta reserviarmeijasta ja moderneista F35-hävittäjistä, joita Suomi hankkii korvaamaan nykyiset Hornet-hävittäjät.

– Meidän on muistettava, että Suomi on niitä harvoja Euroopan maita, jotka eivät itse asiassa vähentäneet panostuksia puolustuksia ja heikentäneet asevoimien valmiutta kylmän sodan päätyttyä, hän kertoi.

– He ovat kouluttaneet ja rakentaneet vuosien saatossa suuren armeijan ja pitäneet yllä korkeaa valmiutta.

This is an historic week. Tomorrow we will welcome #Finland 🇫🇮 as the 31st member of #NATO, making Finland safer & NATO stronger. pic.twitter.com/DEt2w9clUj

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 3, 2023