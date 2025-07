Naton pääsihteeri varoittaa: Kiina voi pyytää Venäjää hyökkäämään

Kiina voisi halutessaan pyytää Venäjää hyökkäämään Nato-maiden kimppuun, mikäli se lähtisi valloittamaan Taiwania itselleen. Näin varoittaa Naton pääsihteeri Mark Rutte The New York Timesille antamassaan haastattelusta, jonka on noteerannut muun muassa ukrainalainen Kyiv Independent lehti.

– On yhä selvempää – eikä meidän pidä olla naiiveja tämän suhteen – että jos Xi Jinping päättäisi hyökätä Taiwaniin, hän varmistaisi ensin soittamalle koko kuvion selvästi vähäisemmälle osapuolelle, Vladimir Vladimirovitš Putinille Moskovaan, ja sanoisi: ”Hei, aion tehdä tämän, ja tarvitsen sinua pitämään heidät kiireisinä Euroopassa hyökkäämällä Naton alueelle”, Rutte totesi.

Kiinan on uskottava olevan lähivuosina valmis hyökkäämään sotilaallisesti Taiwaniin saadakseen saaren itsensä haltuun. Pelot ovat lisääntyneet voimakkaasti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022. Sota on toiminut mahdollisena mallina sille, kuinka sekä Taiwan itse, että kansainvälinen yhteisökin voisivat reagoida, jos Kiina päättäisi hyökätä.

– Tämä on todennäköisin kehityskulku. Ja estääksemme sen, meidän on tehtävä kaksi asiaa. Ensinnäkin Naton on kollektiivisesti oltava niin vahva, että venäläiset eivät koskaan ryhdy siihen. Ja toiseksi meidän on tehtävä yhteistyötä Indopasifisen alueen kanssa – mitä presidentti (Donald) Trump voimakkaasti edistää, Rutte painottaa.