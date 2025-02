Naton pääsihteeri ammustuotannosta: Tämä ei yksinkertaisesti ole kestävää

– Me kaikki haluamme Ukrainan olevan parhaassa mahdollisessa asemassa näiden neuvottelujen alkaessa varmistaaksemme, että ne voidaan saattaa onnistuneesti päätökseen, Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi ennen Naton puolustusministerin kokousta torstaina Brysselissä.

– Ja kuten myös Pete Hegseth, Yhdysvaltain uusi puolustusministeri, sanoi eilen, on ratkaisevan tärkeää, että mitä tahansa näistä keskusteluista tuleekin, se on kestävää ja pysyvää. Ei Minsk kolmea, emme voi saada sitä uudestaan. Emme voi antaa (Vladimir) Putinin enää yrittää tulevaisuudessa valloittaa neliökilometriäkään Ukrainasta, hän jatkoi.

Rutten mukaan puolustusministerit keskustelevat myös puolustusmenoista.

– Meidän on käytettävä enemmän varoja, ei vain siksi, että Yhdysvallat odottaa sitä, koska he odottavat Euroopan ottavan ja maksavan oikeudenmukaisen osuutensa, mutta myös meidän on käytettävä enemmän. Tiedämme, että Venäjältä ja muista vastustajista tuleva uhka kasvaa. Ja tässä mielestäni USA:n puolelta on selkeä odotus, mutta myös selvä sitoumus, että tämä liitto on täällä pysyäkseen tuleville sukupolville.

Kokouksessa on niin ikään esillä puolustusteollisuus, ja kuinka tuottaa enemmän.

– Emme tuota tarpeeksi. Ja tämä on yhteinen ongelma, joka meillä on Yhdysvalloista Turkkiin, mukaan lukien koko Euroopan unioni, Norja ja Britannia. Meillä on upea puolustusteollisuus, mutta emme tuota tarpeeksi.

Rutte vertasi, että Venäjä tuottaa kolmessa kuukaudessa yhtä paljon ammuksia kuin koko puolustusliitto tuottaa vuodessa.

– Tämä ei yksinkertaisesti ole kestävää. Meidän on nostettava puolustusteollisuuden tuotantoa.

Rutte puuttui myös keskiviikkoiseen Donald Trumpin ja Putin väliseen puhelinkeskusteluun vastatessaan toimittajan kysymykseen.

– Olet sanonut, mantrasi on ollut, ei Ukrainaa koskevia päätöksiä ilman Ukrainaa. Silti näimme eilen Donald Trumpin puhelun presidentti Putinin kanssa ilman Ukrainaa. Hän tapaa presidentti Putinin ilman Ukrainaa. Tämä näyttää monien mielestä Ukrainan pettämisen alulta, toimittaja esitti.

– Se, mitä näimme eilen, olivat Washingtonista tulleet lausunnot, mukaan lukien, ja unohdatte mainita, hänen pitkä puhelunsa presidentti (Volodymyr) Zelenskyin kanssa. Joten katsotaan, kuinka tämä edistyy tästä eteenpäin, askel askeleelta. Tietysti on ratkaisevan tärkeää, että kun puhumme Ukrainasta, että Ukraina on tiiviisti mukana kaikessa Ukrainaa koskevassa, Rutte vastasi.