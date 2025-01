”Naton oltava valmiina kohtaamaan Venäjä nyt”

Ukrainan presidentin neuvonantajiin kuuluva Mihailo Podolyak pitää käsittämättömänä sitä, että länsi suhtautuu yhä lähes kolmen sotavuoden jälkeen rauhallisesti ja ymmärtäväisesti Venäjään.

– Kauppa Venäjän kanssa on jatkunut ja suhteet ja kontaktit säilyneet, hän toteaa Eesti Päevalehden haastattelussa.

Hän viittaa siihen, että Venäjää ei ole vieläkään asetettu kauppasaartoon. Lisäksi länsijohtajat ovat edelleen pitäneet yhteyttä Venäjän diktaattori Vladimir Putiniin ja ulkoministeri Sergei Lavrov on osallistunut maailman johtajien huipputapaamisiin.

– Se on meille käsittämätöntä. Samaan aikaan Venäjä nauraa julkisesti demokraattisille arvoille. Venäjä käyttää pohjoiskorealaisia sotilaita sodassa Euroopan maaperällä, ampuu mannertenvälisiä ballistisia ohjuksia siviilejä kohti ja tekee jokaisena yönä ohjushyökkäyksiä siviilikohteisiin. Venäjä ampuu näyttävästi sotavankeja taistelukentällä, ja tällaisista tapauksista on aloitettu jo 150 rikostutkintaa. Meille on käsittämätöntä, miksi Venäjän sallitaan edelleen käyttäytyä näin, Podolyak toteaa.

Eniten hän kertoo pettyneensä länsimaisissa medioissa jatkuvasti ilmestyviin artikkeleihin, joissa ehdotetaan erilaisia ratkaisuja sodan lopettamiseksi.

– Nämä artikkelit sisälsivät ehdotuksia pakottaa Ukraina luovuttamaan alueitaan ja luopumaan oikeudestaan olla itsenäinen valtio ja myös päättää, mihin liittoumaan se haluaa kuulua ja mihin ei. Tällainen lähestymistapa pohjimmiltaan palkitsee Venäjää. Nuo artikkelit eivät kuitenkaan kerro sanallakaan siitä, mitä on tehtävä, jotta Venäjä pakotettaisiin noudattamaan sääntöjä tai kansainvälistä oikeutta, Podolyak sanoo.

– Tämä osoittaa, että valitettavasti länsimaiden eliitti ei ymmärrä Venäjän aiheuttamia vaaroja. Venäjä päinvastoin näkee tämän heikkoutena ja epäröintinä ja lisää jatkuvasti jännitteitä. Näimme esimerkiksi viime viikolla, kuinka Venäjä provosoi Suomenlahden alueella, osoittaa aggressiota Viroa vastaan ​​ja uhkaa mahdollisella hyökkäyksellä ja käyttää tekosyynä Virossa ja Latviassa asuvien venäjänkielisten kansalaisten määrää, hän jatkaa.

Podolyakin mukaan lännen haluttomuus nousta ”päättäväisesti sääntöjen rikkojia vastaan” on masentavaa.

– Naton on oltava valmiina kohtaamaan Venäjä nyt, ei viiden, kymmenen tai 35 vuoden kuluttua. Tällä hetkellä on mahdollista ratkaista turvallisuusongelmamme, jos Venäjä voitetaan. Jos Venäjä häviää sodan, Euroopassa ei ole suuren sodan vaaraa, hän sanoo.

Jos Venäjä selviää ilman rangaistusta, valloitussodat Podolyakin mukaan jatkuvat.

– Venäjän historia osoittaa, että se maa voi olla olemassa vain sotatilassa, joka on välttämätöntä Putinin hallinnon selviytymiselle. Jos hyökkääjää ei rangaista, sillä ei ole mitään syytä lopettaa. Jos Venäjä aloitti suuren sodan 2000-luvulla ja käyttää kansanmurhaelementtejä ja sitä ei rangaista, miksi sen pitäisi lopettaa muiden naapureiden, kuten Viron, uhkaaminen? Jos Venäjälle yksinkertaisesti annetaan sen haluamat asiat tai ainakin osa siitä, kuinka se maa voisi muuttua rauhanomaiseksi?

Ainoa ratkaisu sotaan hänen mukaansa on Venäjän tappio.

– Sen jälkeen tarvitaan laajamittaisia oikeudenkäyntejä sotarikollisia ja venäläisen maailman ideologiaa vastaan. Tämä antaisi Euroopalle mahdollisuuden elää rauhassa ja vapaudessa ainakin seuraavat vuosikymmenet. Lisäksi kaikki voimat pitää mobilisoida ja antaa Ukrainalle sotilaallista apua – kaikki lännen arsenaali on annettava Ukrainalle. Pakotteiden pitää myös olla täydellisiä, eikä niissä saa olla porsaanreikiä tai kolmansien maiden kautta tapahtuvaa välitystä, Podolyak sanoo.

– Neuvottelut Venäjän kanssa voivat alkaa vain, jos Venäjä pakotetaan neuvottelupöytään sotilaallisen, taloudellisen ja diplomaattisen tappionsa vuoksi. Siihen asti lännen on kiristettävä viestejään ja osoitettava, että vastuulliset päätökset tehdään tänään, eikä niitä jätetä tuleville sukupolville.

Podolyak sanoo, että Baltian maat ovat aina ymmärtäneet Venäjän todellisen luonteen paremmin kuin muut Euroopan maat. Virossa, Latviassa ja Liettuassa hänen mukaansa tiedetään, kuinka ”väkivaltainen ja vihamielinen” venäläisen maailman ideologia on.

– Sellaisesta Venäjästä ei koskaan tule ystävää tai kumppania. Venäjä voi ostaa ihmisiä puolelleen ja teeskennellä ystävyyttä, mutta se on aina petollista. Valitettavasti Manner-Euroopan maat, kuten Ranska, Saksa ja Italia, ja valtameren toisella puolella oleva Yhdysvallat eivät jakaneet samaa ymmärrystä.