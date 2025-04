Arvokkaat tutkat räjäytettiin – Ukraina iskee Venäjää vastaan aivan uudella tavalla

Ukrainan sotilastiedustelu on suorittanut viime aikoina useita poikkeuksellisia lennokki-iskuja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle.

Iskuista on julkaistu koostevideoita ja tiedotteita sotilastiedustelun virallisella Telegram-kanavalla. Iskut ovat kohdistuneet erityisesti Venäjän arvokkaisiin tutka- ja ilmatorjuntajärjestelmiin.

Ukrainalaisten julkaisemien videoiden perusteella niitä on tuhottu suuri määrä lyhyen ajan sisällä.

Iskuja on mitä ilmeisimmin tehty uudenlaisilla kyvyillä. Ainakin osa videoista viittaa siihen, että ukrainalaiset hyökkäävät Krimille soluttamalla pieniä miehittämättömiä aluksia mereltä kohteiden lähelle ja laukaisemalla lennokkeja niistä.

Uusimman materiaalin perusteella hyökkäyksissä on käytetty lennokkeja, joita ohjataan koko niiden lentomatkan ajan. Videoilla (alla) näkyy esimerkiksi ilmatorjuntaa väistävä lennokki. Eräässä hämmentävässä kohdassa venäläinen Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmä ampuu ohjuksiaan lyhyessä kaaressa maahan tavoitellessaan lennokkia.

Ukrainan sotilastiedustelu julkaisi maaliskuun puolivälissä pysäyttävän koosteen, jossa lennokit tuhosivat useita arvokkaita tutkajärjestelmiä. Verkkouutiset kertoi siitä tässä jutussa.

Tämän jälkeen on tiedotettu useista vastaavista hyökkäyksistä. Videoilla näkyy esimerkiksi venäläisiin Raptor-maihinnousuveneisiin ja ilmatorjuntajärjestelmiin kohdistuvia iskuja.

Tuoreimmalla videolla (ensimmäisenä alla) näytetään onnistuneita iskuja 9S32 Imbir -tutkaan, Podlet-K1-tutkaan, MR-10M1E-tutkaan ja Nebo-SVU-tutkaan. Iskut vaikeuttavat Venäjän ilmapuolustuksen toimintaa Krimillä ja riistävät venäläisiltä tärkeitä kykyjä, joiden korvaaminen vie aikaa.

Krimille kohdistuvat iskut vaikuttavat välillisesti Venäjän kykyyn toimia varsinaisella rintamallakin

. Viime viikolla uutisoitiin, että Venäjä on joutunut siirtämään ilmatorjuntakalustoa ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä Krimiltä Hersoniin siellä kovia tappioita Ukrainan pitkän kantaman iskuissa kärsineiden joukkojen tueksi.

❗️New footage of strikes on Russian military equipment in Crimea. The frequency of such attacks is very encouraging.

The strikes were carried out on the 9S32 Imbir radar, the Podlet-K1 radar, the transport tugboats at Cape Tarkhankut, the MR-10M1E radar, the Nebo-SVU radar. https://t.co/3fQck0xRuA pic.twitter.com/BZw43Mbif7

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 2, 2025