USA:n Mike Pence hämmästelee tariffeja: Suurin rauhanajan veronkorotus

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti asettavansa kymmenen prosentin tullit kaikille tuontitulleille ja korkeammat tariffit ”pahimmille rötöstelijöille” eli käytännössä maille, joiden vienti Yhdysvaltoihin on ollut selkeästi tuontia suurempi. Esimerkiksi Kiinalle aiotaan asettaa erittäin korkeat 53 prosentin tullimaksut.

Toimenpide on tuomittu laajasti maailmalla, ja monet maat valmistelevat parhaillaan vastatoimia. EU:n mukaan Donald Trumpin päätös on raju isku koko maailmantaloudelle.

Donald Trump on jo 1980-luvulta lähtien puhunut uskostaan siihen, että tariffit voisivat olla tehokas keino Yhdysvaltain kansantalouden kasvattamiseksi. Monet ekonomistit varoittavat tullien nostavan tavallisten amerikkalaisten kuluttajien hintoja ja uhkaavan maailmantaloutta taantumalla.

Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n entinen pääekonomisti Ken Rogoff ennakoi Yhdysvaltain ajautuvan taantumaan 50 prosentin todennäköisyydellä.

Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence hämmästelee Valkoisen talon päätöstä.

– Trumpin tariffivero on suurin rauhanajan veronkorotus Yhdysvaltain historiassa. Nämä tariffit ovat lähes kymmenkertaisia verrattuna Trumpin-Pencen hallinnon aikana säädettyihin, ja ne maksavat amerikkalaisille perheille yli 3 500 dollaria vuodessa, Mike Pence kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

LUE MYÖS:

EU valmistelee vastatoimia USA:n tulleille (VU 3.4.2025)

The Trump Tariff Tax is the largest peacetime tax hike in U.S. history. These Tariffs are nearly 10x the size of those imposed during the Trump-Pence Administration and will cost American families over $3,500 per year. Check Out“Spoiling America’s Golden Age”@AmericanFreedom 👇 pic.twitter.com/2NghyDc8c1

— Mike Pence (@Mike_Pence) April 2, 2025