Kreml syyttää Ukrainaa sellaisen tulitauon rikkomisesta, johon kukaan ei ole liittynyt

Venäjä hyödyntää hyökkäyksessään Ukrainaan edelleen mahdollisen tulitauon ehtojen epämääräisyyttä iskuja jatkaessaan. Asiasta kertoo Institute for the Study of War (ISW). Se taustoittaa katsauksessaan, että keskiviikkona Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti, että Ukrainan energiainfrastruktuuriin kohdistuvia iskuja koskeva tulitauko on voimassa. Peskovin mukaan Ukraina ei ole liittynyt tulitaukoon eikä noudata sen ehtoja, mikä on asia, josta Peskovin mukaan Venäjä aikoo keskustella Yhdysvaltojen kanssa.

Peskovin kommentit tulivat pian sen jälkeen, kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli tiistaina sanonut että Venäjä on toimittanut luettelon Ukrainan ”tulitaukorikkomuksista” Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden neuvonantajalle Mike Waltzille, ulkoministeri Marco Rubiolle, YK:lle ja jopa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjille.

Keskiviikkona myös Venäjän puolustusministeriö väitti, että Ukrainan asevoimat tekee ”järjestelmällisesti” lennokki- ja tykistöiskuja Venäjän energiainfrastruktuuria vastaan.

On ilmeistä, että yhtenäisessä linjassa lyhyen ajan sisällä toisistaan toistetut viestit muodostavat Venäjän valtionjohdossa sovitun linjan ja viestinnällisen narratiivin. Ukrainan syyttämisellä pyritään luomaan mielikuva, jossa Venäjä on näistä kahdesta osapuolesta se oikeudenmukaisempi ja Ukraina epäluottava.

Väliaikaisen energiainfrastruktuurin tulitauon tarkat ääriviivat ovat edelleen epäselvät, eivätkä Ukraina ja Venäjä näytä virallisesti sopineen tulitauon piiriin kuuluvien kohteiden luettelosta tai kielletyistä iskutyypeistä. ISW huomauttaa, että on epäselvää, miten Ukraina voisi rikkoa väliaikaista tulitaukoa, johon se ei ole ”liittynyt”.

Keskiviikkoiltana Venäjä teki useita lennokki-iskuja ympäri Ukrainaa. Esimerkiksi Harkovaan suunnattiin pelkästään yhden tunnin aikana yhteensä 17 Shahed-itsemurhalennokkia. Iskujen tuloksena siviiliasutusta tuhoutui ja siviilejä loukkaantui, kertoi Harkovan kuvernööri Oleg Sinehubov Telegram-kanavallaan.

Venäjä on väittänyt useasti, että se iskee vain sotilaskohteisiin.