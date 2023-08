Naton lentokoneet partioivat Ukrainan satamaan seilanneiden rahtialusten yllä

Kolme siviilirahtialusta – israelilainen, kreikkalainen ja turkkilais-georgialainen – uhmasi Venäjän laivaston Mustanmeren saartoa sunnuntaina ja ankkuroitui Tonavan suistossa sijaitsevaan Ukrainan viljasatamaan, kertoo uutissivusto Forbes.

Venäjän vetäytyi aiemmin heinäkuussa Mustanmeren viljasopimuksesta, joka oli taannut viljakuljetusten turvallisuuden. Venäjän mukaan Ukrainan satamiin Mustallamerellä matkaaviin rahtilaivoihin suhtaudutaan mahdollisina sotilaslastia kuljettavina aluksina. Näiden alusten lippuvaltioiden katsotaan olevan Ukrainan sodan osapuolia Ukrainan hallinnon puolella.

Laivastoasiantuntija H. I. Sutton kommentoi aikaisemmin, että Venäjän Mustanmeren laivastolla on useita sota-aluksia, mukaan lukien joitain pienempiä ohjuskorvetteja, joita voitaisiin tarvittaessa käyttää erilaisissa operaatioissa.

Forbesin mukaan näyttää siltä, että muu maailma on kuitenkin katsonut Moskovan bluffin.

– Raportit kolmesta siviilialuksesta, jotka purjehtivat Ukrainaan esteettömästi, voivat viitata siihen, että Venäjä on joko haluton tai kykenemätön tällaisiin toimenpiteisiin tällä hetkellä, toteaa Institute for the Study of War -ajatuspaja (ISW)

Neljä Naton lentokonetta tarkkaili huolellisesti siviilialuksia niiden purjehtiessa kohti Lounais-Ukrainassa sijaitsevaa Izmajilin satamaa, joka on aivan Nato-maa Romanian vieressä Tonavan varrella. Kyseessä olivat Yhdysvaltain laivaston P-8-merivalvontalentokone, Yhdysvaltain armeijan Challenger-kone, Yhdysvaltain ilmavoimien RQ-4-lennokki ja Naton E-3-ennakkovaroituskone.

Rahtialusten uskotaan ottavan lastikseen viljaa ja purjehtivan takaisin Mustallemerelle ja sieltä eteenpäin ulkomaisiin satamiin.

Venäläiset ohjukset iskevät säännöllisesti Odessaan. Hyökkäykset Tonavan satamiin ovat harvinaisempia, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että ne sijaitsevat hyvin lähellä Naton aluetta.

Kolmen rahtialuksen ankkuroituminen sunnuntaina Izmajilin satamaan voi merkitä kansainvälisten laivaajien näkökulmasta sitä, että toiminnan jatkaminen Ukrainan satamista käsin on kohtuullisen turvallista.

– Venäjän joukot eivät näytä olevan halukkaita tai kykeneviä pysäyttämään ja tutkimaan väkisin Mustanmeren kautta Ukrainaan kulkevia neutraaleja aluksia, vaikka tätä varten on näennäisesti asetettu ehtoja, ISW huomauttaa.