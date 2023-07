Näin Venäjä iskisi Mustanmeren kauppalaivoihin – asiantuntija listaa uhat

Laivastoasiantuntija H. I. Sutton kommentoi Twitterissä Venäjän vetäytymistä Mustanmeren viljasopimuksesta, joka oli taannut viljakuljetusten turvallisuuden.

Venäjän mukaan Ukrainan satamiin Mustallamerellä matkaaviin rahtilaivoihin suhtaudutaan mahdollisina sotilaslastia kuljettavina aluksina. Näiden alusten lippuvaltioiden katsotaan olevan Ukrainan sodan osapuolia Ukrainan hallinnon puolella.

– Venäjä uhkailee kaikkien Ukrainan valvomiin satamiin purjehtivien alusten olevan laillisia kohteita, Sutton toteaa.

Hänen mukaansa Venäjän ilmoitus saattaa koskea myös Ukrainan satamista lähteviä rahtilaivoja.

Sutton listaa useita sotilaallisia keinoja, joita Venäjä voi käyttää.

– Ilmeisin keino on sota-alukset. Venäjän Mustanmeren laivastolla on useita sota-aluksia, mukaan lukien joitain pienempiä ohjuskorvetteja, joita voitaisiin käyttää. Kauppalaivoista ei ole vastusta näille sota-aluksille.

Hän katsoo, että kauppalaivat voivat mukauttaa reittiään siten, että ne kulkevat mahdollisemman lähellä Ukrainan hallitsemaa rannikkoa ja käyttävät sitten Romanian aluevesiä. Tämä rajoittaisi venäläisten sota-alusten kykyä käyttää meritorjuntaohjuksia.

– Venäläisalusten pitäisi tulla lähelle ja käyttää tykkejä. Tällä tavalla alukset pakotettaisiin tulemaan lähemmäs Ukrainan rannikkoa ukrainalaisten meritorjuntaohjusten kantaman sisälle.

Jos Venäjän uhkaus koskee vain Ukrainan satamiin seilaavia laivoja, niin saapuvat alukset voisivat Suttonin mukaan yrittää piiloutua lähtevien laivojen taakse.

– Jokainen pieni keino on tärkeä.

H. I. Sutton korostaa, että venäläisten sukellusveneiden torjuminen olisi paljon vaikeampaa. Hän muistuttaa torpedoiden olevan erittäin tehokkaita aseita laivojen upottamisessa.

– Ukrainalla ei ole riittävästi sukellusveneiden torjuntaan tarkoitettuja aseita, joten he eivät voi tehdä kovinkaan paljon torjuakseen tätä uhkaa.

– Kauppalaivojen paras puolustautumiskeino on seilata niin matalissa vesissä kuin mahdollista.

Suttonin mukaan Venäjä voisi myös hyödyntää ilmatilan hallintaansa Mustanmeren pohjoisosassa ja tehdä hyökkäyksiä hävittäjäpommittajilla.

– Ilmahyökkäykset voivat olla tehokkaita, mutta sukellusvenehyökkäyksiin verrattuna niihin liittyy suhteellisen korkea riski.

Sutton muistuttaa, että Venäjä on sijoittanut tehokkaita meritorjuntaohjuksia Krimille. Näillä todennäköisesti voitaisiin osua rannikon lähellä kulkeviin laivoihin, mutta ohjukset ovat erittäin kalliita.

– Näiden käyttäminen ei ole todennäköistä, elleivät kauppa-alukset jatka purjehtimista avoimilla vesillä. Niitä (meritorjuntaohjuksia) ei voida kuitenkaan jättää huomiotta.

Venäläiset voisivat myös suorittaa kauppalaivojen aseellisia haltuunottoja etelämpänä kansainvälisillä vesillä käyttäen sota-aluksia ja helikoptereita. Tämän jälkeen alukset ohjattaisiin venäläisiin satamiin.

Lisäksi Venäjän erikoisjoukoilla on kykyjä tehdä erilaisia iskuja esimerkiksi Ukraina Odessan satamassa.

Suttonin mukaan ei pidä unohtaa merimiinojen käyttöä.

– Tämä on erittäin toimiva ja tehokas keino, ja Venäjä voisi väittää, että kyseessä ovat ukrainalaisten miinat. Venäjä voisi myös upottaa kauppalaivan sukellusveneen torpedolla ja kiistää osallisuutensa. Tutkinta kestäisi päiviä tai kuukausia, minkä jälkeen selkkaus jäisi unholaan.

– Ukrainalla ja kansainvälisellä yhteisöllä – todennäköisesti Turkin johdolla – on useita keinoja, joiden avulla uhkaan voidaan vastata. Katsotaan ja seurataan tilannetta.

