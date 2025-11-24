Nato seurasi laivoja – merestä yllättävä havainto

Britannian laivaston kerrotaan seuranneen läheltä venäläislaivojen kulkua Englannin kanaalin läpi.
Puolustusministeriön tiedotteen mukaan HMS Severn -partioalus kulki lähellä Stoikiy-korvettia ja Jelnja-tankkeria niiden kuljettua länteen Doverinsalmen ohi. Muut Nato-maat jatkoivat venäläisalusten seuraamista Bretagnen rannikon edustalla.
Viime viikolla Venäjän tiedustelulaiva Jantar havaittiin Skotlannin edustalla. Se käytti lasereita häiritäkseen Britannian ilmavoimien kalustoa. Puolustusministeri John Healey kuvaili BBC:n mukaan vakoilulaivan toimintaa ”erittäin vaaralliseksi” ja sanoi maansa olevan valmis Kremlin provokaatioihin.
Venäjän laivastotoiminnan arvioidaan lisääntyneen 30 prosentilla viimeisten kahden vuoden aikana Britannian lähialueella. Britannia on sijoittanut kolme Poseidon-valvontakonetta Islantiin osana Naton valvontatehtävää. Sen kohteena ovat Pohjois-Atlantilla ja arktisella alueella kulkevat Venäjän pinta-alukset ja sukellusveneet.
Roskia keränneet sukeltajat kertoivat myöhemmin löytäneensä Walesin rannikolta laitteen, jota epäillään venäläiseksi kuuntelupoijuksi.
Neptune’s Army of Rubbish Cleaners -vapaaehtoisryhmän sukeltajat tekivät BBC:n mukaan havaintonsa suojelualueelta 15. marraskuuta. Sitä luultiin aluksi merimerkiksi.
Pahoin vaurioitunut laite osoittautui asiantuntija-arvioiden perusteella venäläiseksi RGB-1A-poijuksi, jota käytetään sukellusveneiden havaitsemiseen akustisesti.
RGB-1A painaa noin 15 kilogrammaa ja on läpimitaltaan 120 senttimetriä. Niitä pudotetaan esimerkiksi pitkän kantaman Tu-142M-merivalvontakoneista.
Vastaavia poijuja on löydetty viime vuosina Irlannin ja Liettuan rannoilta. Vesikasvillisuuden puute viittaa siihen, että laite oli pudotettu Walesin edustalle hiljattain.
A British patrol vessel intercepted a Russian corvette and tanker, and divers discovered a suspected Russian surveillance device. Experts told the BBC it is likely a Russian RGB-1A buoy, typically used by Tu-142M aircraft. Similar devices have been found before in the UK, as well… pic.twitter.com/vjRImesIGd
