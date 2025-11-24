Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
HMS Severn -partioalus seurasi venäläislaivoja. / UK Ministry of Defence

Nato seurasi laivoja – merestä yllättävä havainto

  • Julkaistu 24.11.2025 | 15:17
  • Päivitetty 24.11.2025 | 15:19
  • Nato, Venäjä
Venäläinen kuuntelulaite oli mahdollisesti pudotettu Tu-142-merivalvontakoneesta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Britannian laivaston kerrotaan seuranneen läheltä venäläislaivojen kulkua Englannin kanaalin läpi.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan HMS Severn -partioalus kulki lähellä Stoikiy-korvettia ja Jelnja-tankkeria niiden kuljettua länteen Doverinsalmen ohi. Muut Nato-maat jatkoivat venäläisalusten seuraamista Bretagnen rannikon edustalla.

Viime viikolla Venäjän tiedustelulaiva Jantar havaittiin Skotlannin edustalla. Se käytti lasereita häiritäkseen Britannian ilmavoimien kalustoa. Puolustusministeri John Healey kuvaili BBC:n mukaan vakoilulaivan toimintaa ”erittäin vaaralliseksi” ja sanoi maansa olevan valmis Kremlin provokaatioihin.

Venäjän laivastotoiminnan arvioidaan lisääntyneen 30 prosentilla viimeisten kahden vuoden aikana Britannian lähialueella. Britannia on sijoittanut kolme Poseidon-valvontakonetta Islantiin osana Naton valvontatehtävää. Sen kohteena ovat Pohjois-Atlantilla ja arktisella alueella kulkevat Venäjän pinta-alukset ja sukellusveneet.

Roskia keränneet sukeltajat kertoivat myöhemmin löytäneensä Walesin rannikolta laitteen, jota epäillään venäläiseksi kuuntelupoijuksi.

Neptune’s Army of Rubbish Cleaners -vapaaehtoisryhmän sukeltajat tekivät BBC:n mukaan havaintonsa suojelualueelta 15. marraskuuta. Sitä luultiin aluksi merimerkiksi.

Pahoin vaurioitunut laite osoittautui asiantuntija-arvioiden perusteella venäläiseksi RGB-1A-poijuksi, jota käytetään sukellusveneiden havaitsemiseen akustisesti.

RGB-1A painaa noin 15 kilogrammaa ja on läpimitaltaan 120 senttimetriä. Niitä pudotetaan esimerkiksi pitkän kantaman Tu-142M-merivalvontakoneista.

Vastaavia poijuja on löydetty viime vuosina Irlannin ja Liettuan rannoilta. Vesikasvillisuuden puute viittaa siihen, että laite oli pudotettu Walesin edustalle hiljattain.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)