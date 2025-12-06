Naton komentaja IS:lle: Suomi on erittäin kykenevä maa

Norfolkin komentaja, vara-amiraali Douglas G. Perry kommentoi Ilta-Sanomille Suomen siirtymistä Naton Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan alaisuuteen yhdessä Ruotsin ja Tanskan kanssa.

– Suomen ensisijainen vastuu olisi aluksi puolustaa Suomen aluetta. Ja sitä Suomi on tehnyt vuosikymmenten ajan toisen maailmansodan jälkeen, Perry kommentoi IS:lle Suomen roolia Norfolkissa.

Perry korostaa, että vaikka Suomi vastaa ensisijaisesti omasta puolustuksestaan, Naton tuki, yhteinen harjoittelu sekä joukkojen suorituskyvyn ja valmiuden tiivis koordinointi ovat välttämättömiä Venäjän uhkaan vastaamiseksi.

– Suomi on erittäin kykenevä maa oman puolustuksensa osalta. Yhdessä Ruotsin kanssa ne tuovat Natoon korkean tason suorituskykyä. Lopullinen hyöty on se, että voimme harjoitella heidän kanssaan vahvistaaksemme laajempia Naton kollektiivisen puolustuksen suunnitelmia ja hyödyntää arktisten ja pohjoismaisten maiden vahvaa yhteistyötä, Perry sanoo.

Perryn mukaan keskeistä on myös huoltovarmuus ja meriyhteyksien turvaaminen Itämerellä.

– Ja että Atlantti, joka yhdistää Pohjois-Amerikan ja Euroopan, pysyy avoimena. Että pääsemme Tanskan salmien läpi ja voimme jatkaa mahdollisten vahvistusten ja täydennysten toimittamista sodan aikana. Haluamme harjoitella tätä päivittäin maiden kanssa, erityisesti Suomen kanssa, jotta varmistamme kykymme täydentää Suomen varastoja.