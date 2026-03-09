Naton johtamisyksikkö perustetaan Riihimäelle

Puolustusliitto Naton johtamisjärjestelmäyksikkö sijoitetaan Riihimäelle, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Yksikön on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2027 alussa.

– Johtamisjärjestelmäyksikön sijoittaminen Riihimäelle vahvistaa Naton kykyä puolustaa Suomea ja koko liittokunnan pohjoista aluetta sekä Riihimäen varuskunnan asemaa merkittävänä johtamisjärjestelmien osaamiskeskuksena. Päätökseni sijaintipaikasta perustuu maanpuolustuksen kokonaisarvioon. Olen huomioinut Naton asettamat vaatimukset ja Suomen puolustuksen näkökulmat, puolustusministeri sanoo tiedotteessa.

Johtamisjärjestelmäyksikön tehtävänä on tuottaa tietoliikenne- ja tietojärjestelmäpalvelut Naton joukkojen ja johtoportaiden johtamisen tueksi Suomessa ja tarvittaessa koko liittokunnan laajuisesti.

Yksikössä tulee työskentelemään noin 60 henkilöä. Tehtävät täytetään suomalaisella henkilöstöllä.

Johtamisjärjestelmäyksikkö on osa Naton komentorakennetta. Johtamisjärjestelmäyksikön rakentaminen, toimeenpano ja ylläpito ovat Naton yhteisrahoituskelpoisia, ministeriön tiedotteessa kerrotaan.