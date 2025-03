Naton ex-komentajalta suorat sanat Venäjästä: Tämä sota loppuu vain yhdellä tavalla

Naton joukkojen entinen apulaiskomentaja (2011-2014), Britannian armeijan kenraali (evp.) Sir Richard Shireff ei säästele sanojaan Venäjästä ja Ukraina-neuvottelujen suunnasta.

Eläkkeellä oleva brittiupseeri on tullut aktiiviuransa jälkeen tunnetuksi Venäjä-analyyseistään. Hän on arvostellut viime aikoina voimakkaasti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon tapaa ratkoa Ukrainan sotaa ja toimia diktaattori Moskovan kanssa.

Tulitaukoesitykseen lähtemistä Shireff pitää ovelana liikkeenä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiltä.

Jos Venäjä kieltäytyy tulitauosta, romahtaa Shireffin mukaan ”diplomatian illuusio”. Jos Venäjä taas hyväksyisi tulitauon, alkaisi sitten hänen mukaansa mukaan todellinen testi.

Tällä evp-kenraali viittaa siihen, mitä tapahtuu, kun Washington joutuu lopulta tunnustamaan Venäjän rikkoneen tulitaukosopimusta. Tätä lopputulosta hän pitää täysin väistämättömänä.

– Kukaan tai mikään ei voi luottaa Venäjään, Shireff lataa Britannian Channel 4:n haastattelussa (video alla).

Tulitauon rikkomisen myötä Moskova voi jälleen kerran sanella tilanteen ehdot Donald Trumpille, Shireff arvioi.

Kun evp-kenraalilta kysytään näkeekö hän mahdollisen rauhansopimuksen päättyvän aina tilanteeseen, jossa Venäjä rikkoo sen, on vastaus selvä ja jyrkkä.

– Aivan ehdottomasti. Tästä ei ole epäilystäkään. Se [Venäjä] tulee rakentamaan tekosyyn, ja aloittamaan hyökkäyksen. Se tulee täyttämään informaatioympäristön tekaistuilla niin kutsutuilla todisteilla siitä, miten Ukraina on rikkonut sopimuksen. Se tulee esittämään uhria. Se tulee käyttämään diplomatiaa aseena, Richard Shireff listaa.

Hän toistaa, ettei Venäjään yksinkertaisesti voi luottaa.

Hänen mukaansa tässä on myös ”Valkoisen talon naiiviuden” ydin. Shireff toteaa, ettei Yhdysvalloissa käsitetä Venäjän pitäneen aina itseään imperiumina.

– Venäjä on imperialistinen valtio, joka ei pysähdy ikinä ennen kuin se on hajottanut Ukrainan ja vetänyt sen taas takaisin osaksi Venäjän imperiumia, poistanut sen kartalta suvereenina valtiona.

Tämä kaikki voidaan evp-kenraalin mukaan estää vain yhdellä tavalla.

– Ainoa asia, joka pakottaa Venäjän pysähtymään, on se, että Venäjä pysäytetään voimalla ja päihitetään. Ja tätä ei selvästikään ole nyt tapahtumassa.

– Joten jos tämä rauhansopimus toteutuu, antaa se mitä todennäköisimmin [Vladimir] Putinin julistautua voittajaksi ja lähteä uuteen hyökkäykseen, kun hän on siihen valmis. Sitten olemme taas samassa tilanteessa.

Worrying insight from a retired British Army Officer who was NATO's deputy supreme commander of Europe

Krishnan Guru-Murthy, "You've been critical of Donald Trump, you wrote an article saying it's worse than appeasement the way Trump was behaving. But it now appears that Ukraine… pic.twitter.com/eEXQLZLzV1

— Farrukh (@implausibleblog) March 12, 2025