Naton ex-komentaja: Ukraina ei todellakaan pysähdy talveksi

Entinen Naton Euroopan-joukkojen komentaja, kenraali Ben Hodges pitää äärimmäisen epätodennäköistä, että Ukrainan sotajoukot pitäisivät taukoa taisteluista talvella.

Hodges viittaa Kiovassa työskentelevän analyytikko Jimmy Rushtonin twiittiin, johon hän on liittänyt New York Timesin uutisen, jossa viitataan julkisiin puheisiin talvitauosta. Ukrainan sotajoukoissa ei Rushtonin mukaan ole puhuttu tauosta.

– Jälleen kerran – tämä puhe ”talvitauosta” näyttää tulevan kokonaan Ukrainan ulkopuolelta. En ole koskaan kuullut kenenkään Ukrainan armeijassa puhuvan hyökkäysoperaatioiden keskeyttämisestä talveksi, Rushton kirjoittaa.

Ukrainalla on Hodgesin mukaan resurssit jatkaa vastahyökkäystään myös talvella. Venäjää kohtaan ylläpidetty paine mahdollistaisi sen, ettei maa saa tilaisuutta parantaa asemiaan.

– Ukrainalaiset eivät todellakaan pysähdy talveksi. Tämä ei ole 1700-luku, hän kirjoittaa.

– He pitävät paineen Venäjän joukoilla, eivätkä anna niille aikaa korjata ongelmiaan tai vahvistaa puolustusta. Venäjän joukoilla ei ole valopilkkuja tulevaisuudessa.

— Ben Hodges (@general_ben) November 12, 2022