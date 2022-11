Naton ex-komentaja: Kolmas tekijä astuu pian mukaan sotaan

Entinen Nato-komentaja, amiraali James Stavridisin mukaan Ukrainan sotaan astuu pian kolmas osapuoli.

– Ajattelemme perinteisesti kahta taistelijaa tässä sodassa, Venäjää ja Ukrainaa. Kolmas taistelija on astumassa sotaan, ja se on itse asiassa talvi. Sillä on merkittävä vaikutus molemmille joukoille, Stavridis sanoi uutiskanava MSNBC:n haastattelussa.

Talvi hänen mukaansa hidastaa huomattavasti maaoperaatioita ja lisää ilmaiskujen painoarvoa sodassa. Operaatioita saatetaan amiraalin mukaan nähdä nykyistä enemmän myös Mustallamerellä.

Suomessa asiantuntijat ovat myös arvioineet, että talvi muuttaa merkittävästi sodan luonnetta ja tuo haasteita niin sotilaille kuin siviileillekin.

– Nyrkkisääntönä voi sanoa, että talvella kaikki sotatoimet vievät kaksi kertaa enemmän aikaa, sotatieteiden dosentti, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö sanoi Ilta-Sanomissa.

Jyväskylän yliopiston turvallisuuden ja strategisen analyysin työelämäprofessori, eversti evp Martti J. Kari arvioi, että talvella etu siirtää vallattuja alueita puolustavalle Venäjälle.

– Lehdet putoavat puusta ja siten puusto ei tarjoa suojaa droneilta, satelliittikuvilta ja muilta ilmaiskuilta, hän sanoo IS:lle.