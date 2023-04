Naton ex-kakkosmies: Ukraina otettava tiiviimmin mukaan heti

Vladimir Putinin johtama Venäjä ei uhkaa hyökkäyssodallaan vain Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä, vaan pyrkii myös häivyttämään ukrainalaisten historian ja identiteetin. Valloittamalla takaisin Venäjän aiemmin hallitsemia alueita Putin pyrkii luomaan uuden version imperiumista ja kostamaan Neuvostoliiton hajoamisen julmuuksin, jollaisia Euroopassa ei ole nähty sitten toisen maailmansodan, yhdysvaltalaiset turvallisuuspolitiikan konkarit Alexander Vershbow ja Ian Brzezinski sanovat.

– Venäjän aggressio ei ole hyökkäys vain Ukrainaa vastaan. Se on hyökkäys Naton keskeisimpiä intressejä vastaan ja vaatii liittokunnalta tähänastista voimakkaampia toimia kaikkien Euroopan demokratioiden turvallisuuden vahvistamiseksi, he toteavat Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Itäisen sivustan jäsenmaidensa puolustuksen vahvistamiseksi Naton on heidän mielestään ensi tilassa nostettava niihin sijoitettujen eFP-taistelujoukkojensa vahvuus pataljoonatasolta prikaatitasolle keskeisine tiedustelu-, ilma- ja ohjuspuolustus- sekä tulitukielementteineen. Joukkoja olisi oltava riittävästi, jotta ne pystyvät vastaamaan mihin tahansa Venäjän hyökkäykseen tai aluevaltausyritykseen. Naton ja Venäjän kesken vuonna 1997 solmitussa perussopimuksessa määriteltyjen rajoitteiden ei voida enää tässä tilanteessa katsoa sitovan Natoa, he painottavat.

Alexander Vershbow on Naton entinen varapääsihteeri (2012–2016), joka on toiminut Yhdysvaltain apulaispuolustusministerinä sekä suurlähettiläänä Venäjällä, Etelä-Koreassa ja Natossa. Ian Brzezinskin tausta on merkittävissä virkamiestehtävissä USA:n puolustushallinnossa ja kongressissa.

Naton on Vershbow’n ja Brzezinskin mielestä syytä Vilnassa heinäkuussa pidettävässä huippukokouksessaan ilmaista varaukseton tukensa Ukrainan asettamille sodan päämäärille.

– Se tarkoittaa Ukrainan presidentin asettamien ja maan parlamentin ja kansalaisten hyväksymien kriteerien mukaan kaikkien Venäjän joukkojen karkottamista niiden miehittämiltä alueilta sekä Ukrainan alueellisen koskemattomuuden täydellistä palauttamista kansainvälisesti tunnustettujen vuoden 1991 rajojen mukaisesti, Krim mukaan lukien, he sanovat.

Vilnassa olisi heidän mukaansa myös ilmoitettava uudesta sotilaallisesta tukipaketista Ukrainan vastahyökkäyksen tukemiseksi.

– Paketin tulisi kumota kaikki liittoutuneiden itse asettamat hyökkäysaseita koskevat rajoitukset ja tarjota Atacms-tyyppisiä pidemmän kantaman järjestelmiä, joiden avulla Ukraina voi estää Venäjän joukkoja tekemästä hyökkäyksiä Ukrainan siviilejä ja kriittistä infrastruktuuria vastaan, he toteavat.

Olennaista on heidän mukaansa Ukrainan yksiselitteinen ankkuroiminen Natoon siten, että maa voi edetä selkeästi määriteltyjen välivaiheiden kautta puolustusliiton jäseneksi. Ukrainan kanssa voitaisiin muun muassa sopia uudesta pelote- ja puolustuskumppanuudesta, jonka tavoitteena olisi vahvistaa Ukrainan pitkän aikavälin valmiuksia puolustaa itseään ja torjua Venäjän tulevat hyökkäykset.

– Ukraina olisi myös kutsuttava nyt osallistumaan Pohjois-Atlantin neuvoston kokouksiin samaan tapaan kuin Ruotsi ja Suomi ennen täysjäsenyyttään. Se antaisi vahvan viestin liittokunnan sitoutumisesta.