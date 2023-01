Naton ex-apulaispääsihteeri LM:lle: Vladimir Putin nauraa, kun Suomi ja Ruotsi istuvat odotushuoneessa

Naton apulaispääsihteerinä ja strategisen ennakoinnin osaston päällikkönä toiminut Stefanie Babst on katsonut Naton kykenemättömyyttä tuskaisena sivusta. Hän ehdottaa Lännen Median haastattelussa pattitilanteeseen yksinkertaista ratkaisua.

– Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia tekoja. Liittolaisina meidän täytyy lyhentää jäsenyysprosessia. Nyt (Vladimir) Putin nauraa Moskovassa, kun Suomi ja Ruotsi istuvat odotushuoneessa, Babst sanoo Lännen Medialle.

Ukrainan sodan vaikutuksista parhaillaan kirjaa viimeistelevä Babst ehdottaa Natolle luovaa tulkintaa omissa säännöissään.

– Minun ehdotukseni on se, että ei odoteta (Recep Tayyip) Erdoganin ja (Viktor) Orbánin heräävän jonakin kauniina päivänä siihen, että nyt on hyvä hetki viedä jäsenyysasia parlamenttiin. 28 ratifioijamaata voisivat ilmoittaa yhdessä paperilla, että me olemme valmiita tarjoamaan Suomelle ja Ruotsille viidennen artiklan mukaiset turvatakuut. Siitähän tässä on kyse, Babst sanoo.

Babstin mielestä Naton kannattaisi jo lakata vetoamasta Erdoganiin ja Orbániin, sillä molemmat herrat pelaavat omia pelejään paitsi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä, myös koko Natolla.

Turkki on Babstin mukaan lähentynyt selvästi Venäjää, mikä näkyy muun muassa johtavien poliitikoiden tapaamisina. Maat ovat solmineet sopimuksia energia-asioissa ja vahvistaneet sotilaallista yhteistyötään.

– Minkälaista liittolaisuutta se on, jos samaan aikaan touhutaan päävihollisemme kanssa, Babst kysyy.

Unkari voi pyrkiä käyttämään pattitilannetta hyväkseen rahoitusväännöissä Euroopan unionin kanssa. EU:n neuvosto ilmoitti pari viikkoa sitten jäädyttävänsä Unkarin rahoitusta 6,3 miljardin euron edestä oikeusvaltioperiaatteiden rikkomisen takia.

Babst arvioi, että kumpikin – Orbán ja Erdogan – pyrkivät hyötymään tilanteesta niin paljon kuin mahdollista. Babst arvioi, että Erdogan pitkittää Nato-prosessia Turkin presidentin- ja parlamenttivaaleihin eli 18. kesäkuuta asti.