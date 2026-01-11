Europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola ottaa julkaisussaan X-viestipalvelussa kantaa Dagens Nyheterin pääkirjoitukseen, jossa ehdotetaan, että Pohjoismaat harkitsisivat yhteisen ydinaseen kehittämistä.

– Vaikka ydinaseiden merkitys konventionaalisessa sodankäynnissä on laskenut, ne muodostavat strategisen pilarin, Aaltola sanoo julkaisussaan, jonka yhteyteen hän on jakanut Dagens Nyheterin ehdotusta käsittelevän X-julkaisun.

– Jollain konstilla NATOn eurooppalainen pilari ja EU pitäisi tuoda kattavamman ja varmemman ydinasepelotteen alle, hän jatkaa.

Lisäksi Aaltola mainitsee erityisaseman jäsenmaiden välillä.

– Erityisasemassa tässä ovat Ranska ja Britannia, erityisesti Ranska.

Ehdotuksen taustalla on kasvava pelko siitä, että Yhdysvallat saattaisi jättää Euroopan puolustuksen oman onnensa nojaan.

Dagens Nyheter käsittelee Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toteamusta New York Timesille, jossa hän sanoi, ettei tarvitse kansainvälistä oikeutta vaan toimii oman moraalinsa varassa. Lisäksi Trump on todennut, että tilanne, jossa hänen tulisi valita Naton ja Grönlannin väliltä, on hyvin mahdollinen.

Dagens Nyheterin mukaan tarvitaan keskustelua ydinaseista erityisesti siitä näkökulmasta, että katsotaan pidemmälle kuin vain sen, miten ranskalaiset ja britit voivat tarjota suojelua. Lehti esittää kysymyksen siitä, tarvitaanko Pohjois-Euroopassa vastaavaa kapasiteettia ydinaseiden suhteen.

Lehden mukaan Trumpin politiikan aiheuttama riski on ydinaseiden leviäminen ja moniin maihin kohdistuva paine hankkia omia ydinaseita, jolloin yhteiset pohjoismaiset ydinaseet voisivat olla ratkaisu.