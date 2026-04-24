Nato valitsi Saab GlobalEyen

Ruotsalaisen Saab AB:n kurssi Tukholman pörssissä oli 24. huhtikuuta pörssin sulkeutuessa 21,5 prosenttia korkeammalla kuin pörssipäivän alussa.

Pörssinousun siivitti Naton logistiikka- ja hankintaorganisaatio NSPA:n päätös korvata 14 Boeing E-3 Sentry AWACS-tutkakonetta Saab GlobalEye -ennakkovaroitus- ja valvontakoneilla.

Saabin kurssille saattoi odottaa myös laskua, koska samana päivänä Perun hallitus hylkäsi Saabin tarjouksen Gripen E/F -hävittäjistä ja ilmoitti hankkivansa 12 Lockheed Martin F-16 Block 70 -hävittäjää. Kaupan arvo on noin 3,5 miljardia dollaria (3,0 miljardia euroa).

Boeing E-7 Wedgetail oli Naton E-3-koneiden korvaajaehdokkaiden ennakkosuosikki, mutta sen asemaa heikensi Yhdysvaltojen puolustushallinnon päätös vetäytyä E-7-ohjelmasta kesäkuussa 2025. Yhdysvallat valitsi siirtyä Golden Dome -konseptin mukaiseen satelliittivalvontaan sekä Northrop Grumman E-2 Hawkeye -tutkavalvontakoneiden käytön jatkamiseen.

NSPA suunnittelee hankkivansa puolustusliitolle 10–12 GlobalEye-konetta, mikä tarkoittaa pelkkinä yksikköhintoina laskettuna – ilman koulutus- ja muita kustannuksia – noin 5,5–6,6 miljardin euron kauppaa.

Jos kauppa vahvistetaan virallisesti, päätös merkitsee Boeingin aseman päättymistä Naton tutkavalvontakoneiden yksinomaisena toimittajana aina vuodesta 1988 lähtien. Yksi Naton ydinkyvyistä siirtyy ruotsalaiskanadalaiselle teollisuusyhteistyölle.

GlobalEyessa Bombardier Global 6000 tai 6500 -liikelentokone toimii lavettina Saabin Erieye ER -tutkalle. Arkkitehtuuri on kaikin tavoin nykyaikaisempi kuin E-3.

Rungon päälle Patrian valmistamaan koteloon asennettu Erieye ER on AESA-tutka, jonka näkökenttä on hyvin laaja ja pystyy pyyhkimään tutkasäteellään taivasta nopeammassa tahdissa kuin E-3:n pyörivä tutka ja siten seuraamaan paremmin lentäviä kohteita. Kone on lisäksi varustettu muilla antureilla, kuten Seaspray-merivalvontatutkalla, jolla voi pinta-alusten lisäksi havaita ja seurata matalalla lentäviä kohteita.

GlobalEye pystyy samanaikaiseen tiedusteluun, valvontaan ja kohdetiedusteluun ilma-, maa- ja meriympäristössä. Se pystyy lentämään korkeammalla kuin E-3, mikä vie tutkahorisonttia etäämmälle. Koneen toiminta-aika yhdellä tankkauksella on 11–13 tuntia (E-3:n 8–11 tuntia) ja lentomatka noin 11 000 kilometriä (E-3:n 7400 kilometriä).

GlobalEye tarvitsee vähemmän miehistöä kuin E-3, koska moni toiminta on automatisoitu, ja sen käyttökulut ovat edullisemmat. Myös sen tutkapoikkipinta-ala on pienempi kuin Boeing 707:ään perustuvan E-3:n.

Naton AWACS-ohjelmassa on ainakin kahdeksan osallistujamaata: Ruotsi, Tanska, Saksa, Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Romania, Kanada, ja Latvia on liittymässä siihen. Yhdysvaltojen vetäytyessä siitä Saksan odotetaan maksavan noin kolmanneksen ohjelman kokonaiskustannuksista.