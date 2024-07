Nato tiedotti: Suomi lähetti Horneteja Venäjän hävittäjien perään

Suomi ja Ruotsi lähettivät hävittäjiä venäläiskoneiden perään Itämerellä, tiedottaa Nato.

Naton mukaan kaksi venäläistä hävittäjälentokonetta lensi Kaliningradista Manner-Venäjälle maanantaina 15.7. Koneet eivät olleet ilmoittaneet lentoreittiään alueen siviililennonjohdolle. Ne myös lensivät transponderit suljettuina.

Naton mukaan Saksassa sijaitseva ilmaoperaatiokeskus huomasi koneet, minkä jälkeen Suomi ja Ruotsi lähettivät lähettivät hävittäjät ilmaan tunnistamaan ja seuraamaan venäläiskoneita.

Koneiden lentoreittiä seurattiin Naton mukaan myös Suomesta ja Ruotsista. Koneet lensivät kansainvälisten merialueiden yllä.

🚨No transponder, no coordination w/civilian air traffic control: Yesterday, Russian fighters were tracked & intercepted by the @FinnishAirForce & Swedish Air Force, in close cooperation with NATO's CAOC. Allied integration is our strength💪

Learn more: https://t.co/7ihoZ94Jt3 pic.twitter.com/aodmpeUN82

— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) July 16, 2024