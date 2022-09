Nato oikaisee videolla Venäjän levittämiä myyttejä

Puolustusliitto Nato on julkaissut Twitterissä videon ja linkin sivustolle, jossa oikaistaan Venäjän levittämiä väitteitä.

– Venäjän viranomaiset jatkavat myyttien levittämistä Natosta ja täyttävät informaatiotilan kyynisillä valheillaan, Naton venäjänkielisellä Twitter-tilillä kirjoitetaan.

Ensimmäinen myytti on se, että Nato olisi luvannut Venäjälle kylmän sodan jälkeen, ettei se ota uusia maita puolustusliittoon.

– Tällaista sopimusta ei ole koskaan tehty. Naton ovet ovat olleet avoinna uusille jäsenille sen perustamisesta eli vuodesta 1949 lähtien, ja tämä ei ole koskaan muuttunut.

Nato kertoo, että vastaavia lupauksia ei myöskään Yhdysvallat ole Venäjälle tehnyt.

– Valkoisen talon muistiot osoittavat myös, että Bill Clinton hylkäsi vuonna 1997 johdonmukaisesti Boris Jeltsinin ehdotuksen ”herrasmiessopimuksesta”, jonka mukaan yksikään entinen neuvostotasavalta ei liittyisi Natoon.

Toisena myyttinä oikaistaan se, että Nato olisi aggressiivinen ja uhkaisi Venäjää.

– Nato on puolustusliitto, jonka tarkoituksena on suojella jäsenvaltioitaan. Virallinen politiikkamme on, että ”Nato ei pyri yhteenottoon eikä uhkaa Venäjän federaatiota”. Nato ei hyökännyt Georgian, Nato ei hyökännyt Ukrainaan. Näin tekijä Venäjä.

Nato kertoo lisänneensä merkittävästi länsäoloaan puolustusliiton itäosissa vastauksena Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa.

– Emme pyri yhteenottoon, mutta emme voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että Venäjä rikkoo kansainvälisiä sääntöjä ja heikentää vakauttamme ja turvallisuuttamme.

Kolmanneksi puolustusliitto korjaa myytin, jonka mukaan Ukraina ei voisi liittyä Natoon.

– Nato-jäsenyyttä koskevat päätökset ovat hakijamaan ja kolmenkymmen liittolaismaan käsissä. Ei kenenkään muun. Venäjällä ei ole oikeutta puuttua asiaan, eikä se voi asettaa veto-oikeutta tällaiseen prosessiin.

Neljäntenä oikaistaan se, että Nato ympäröisi ja yrittäisi ”pidätellä” Venäjää.

– Tämä myytti ei huomioi maantieteellisiä tosiasioita. Vain kuusi prosenttia Venäjän maarajoista on yhteydessä Nato-maihin. Venäjällä on maaraja neljäntoista maan kanssa, joista vain viisi ovat Naton jäsenmaita.

Viides myytti koskee Naton operaatioita, joista Venäjällä levitetään valheellisia väittämiä.

– Jugoslavia ei romahtanut Naton takia. Allianssi ei käyttänyt sotilaallista voimaa muuttaaksen entisen Jugoslavian rajoja, puolustusliitto oikoo.

– Nato suoritti useita sotilaallisia operaatioita Bosniassa vuosina 1992-1995, mukaan lukien lentokieltoalueen vahvistaminen ja ilmatuen antaminen YK:n rauhanturvaajille.

– Naton ilmaiskut Bosniassa serbien asemiin vuonna 1995 auttoi tasoittamaan tietä Daytonin rauhansopimukselle, joka päätti yli 100 000 ihmistä tappaneen sodan Bosniassa.

Nato myös muistuttaa, että vuonna 2011 alkaneella Naton Libyan operaatiolla oli YK:n turvallisuusneuvoston valtuutus, eikä edes Venäjä vastustanut päätöslauselmaa, joka salli ”kaikki tarvittavat toimet” siviilien suojelemiseksi.