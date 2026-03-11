Verkkouutiset

Nato-kenraali Ylelle: Suomen puolustus on Venäjälle pelote

Puolustusliittouma kykenisi lähettämään joukkoja nopeasti.
Varusmiehet harjoituksissa metsässä. STR / LEHTIKUVA / HANNU HUTTU
Suomella on vahva pelote Venäjää vastaan, Naton kenraaliluutnantti Ralph Wooddisse sanoo Ylelle.

Pelotteen keskiössä on Suomen puolustusvoimat. Kenraalin mukaan se on Euroopan kyvykkäimpien joukossa, ellei jopa kyvykkäin.

Asiaan liittyy oleellisesti myös Suomessa käytössä oleva yleinen asevelvollisuusjärjestelmä. Toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, Suomessa siitä ei ole luovuttu.

Wooddissen mukaan koko yhteiskunnan puolustusmalli toimii vahvana pelotteena Venäjää vastaan.

– Teillä on erittäin hyvin suunniteltu järjestelmä, joka mobilisoi koko yhteiskunnan. Venäjän olisi typerää jättää se huomiotta, Wooddisse sanoo Ylen haastattelussa.

Kenraaliluutnantin mukaan Nato kykenisi lähettämään Suomeen joukkoja nopeasti, jos kriisi puhkeaisi.

